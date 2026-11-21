Real Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında bugün (cumartesi) Santiago Bernabéu'da konuk ettiği Celta Vigo'yu 2-1 mağlup ederek dikkat çekici istatistiklere imza attı.

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Carlos Espí, oyuna yedek olarak girmesinden yalnızca 6 dakika sonra, 85. dakikada Eflatun-beyazlıların galibiyet golünü kaydetti.

Espí, Real Madrid formasıyla resmi maçlarda yalnızca 63 dakika süre alarak 4 gol attı. Bu istatistik, sınırlı süre almasına rağmen damgasını vurmayı başaran genç golcünün yüksek gol etkinliğini gözler önüne seriyor.

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Real Madrid ayrıca tüm kulvarlardaki resmi maçlarda üst üste dokuzuncu galibiyetine ulaştı.

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Bu seri, Kraliyet ekibinin deneyimli teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde üst üste 10 galibiyet aldığı Mayıs-Eylül 2022 döneminden bu yana elde ettiği en iyi galibiyet serisi oldu.

Öte yandan Kylian Mbappé'nin Celta Vigo karşısında kaçırdığı penaltı, Fransız golcü adına olumsuz bir istatistiği gün yüzüne çıkardı.

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İstatistiklere göre Mbappé, Real Madrid formasıyla resmi maçlarda kullandığı 28 penaltının 6'sını kaçırdı. Bu da %21'lik bir başarısızlık oranına karşılık geliyor.

Fransız milli oyuncu, kendisine yapılan faul sonucu penaltı kazandı ancak ünlü Panenka vuruşunu denediği izlenimini veren atışında topu üst direğin üzerinden gönderdi.

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Real Madrid, konuk ekibin 6. dakikada Williot Swedberg'in asistinde Pablo Durán'ın golüyle öne geçtiği maçta Celta Vigo karşısında geri dönüşe imza atarak 2-1 kazanmayı başarmıştı.

Mbappé 39. dakikada penaltıyı gole çeviremeyerek beraberlik fırsatını kaçırdı. Ardından Jude Bellingham, Fransız golcünün pasından yararlanarak 66. dakikada skoru eşitledi.

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Beraberlik son dakikalara kadar sürdü. Sonrasında oyuna yedek olarak giren Carlos Espí galibiyet golünü atarak Real Madrid'e LaLiga şampiyonluk yarışında üç önemli puan kazandırdı.

Bu galibiyetle puanını 33'e yükselten Real Madrid, liderlik için Barcelona'yı takip etmeyi sürdürürken 13 puanda kalan Celta Vigo, LaLiga puan tablosunda 13. sırada yer aldı.

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Real Madrid son yenilgisini 20 Eylül'de LaLiga'da Atlético Madrid karşısında (2-1) almıştı. Ardından başlayan galibiyet serisi, Celta Vigo zaferiyle dokuz resmi maça ulaştı.

Bugünkü maçta ikinci yarıda yedek olarak oyuna giren Vinícius Júnior, Bellingham'ın beraberlik golünün hazırlanmasında önemli rol oynadı, ardından Espí'nin attığı galibiyet golünü getiren ortayı yaptı.

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İlk yarıda Kraliyet ekibi zayıf bir görüntü verirken Celta Vigo birçok kez ikinci golü bulmaya yaklaştı. Ancak ev sahibi ekip ikinci yarıda silkinerek oyuna hâkim oldu.