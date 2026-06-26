Real Madrid, Ajax ile adı anılan Dani Ceballos hakkında önemli bir haber duyurdu

Dani Ceballos’un Real Madrid ile olan sözleşmesi derhal feshedildi. İspanyol kulüp bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Bu, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer ücreti ödemeden yeni bir kulüp arayabileceği anlamına geliyor.

Bu haber tamamen beklenmedik bir gelişme değil. Fabrizio Romano, geçen hafta Ceballos’un 2027 ortasına kadar süren sözleşmesinin, yeni teknik direktör José Mourinho’nun planlarında yer almadığı için feshedileceğini duyurmuştu.

Ceballos, bir süredir Ajax ile anılıyor. Amsterdam ekibi, bu rüya transferiyle, yine İspanyol bir teknik direktör olan Míchel’in orta sahasına kalite, yaratıcılık ve deneyim katmayı umuyor.

Ancak Ceballos’un profesyonel futbola ilk adımlarını attığı kulüp olan Real Betis’in de ona ilgi duyduğu söyleniyor. Söylentilere göre İspanyol oyuncu, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde de oynayacak olan bu kulübe transfer olmayı daha çok istiyor.

Ayrıca Ceballos, Real Madrid’de milyonlarca euroluk bir maaş alıyordu. Hem Ajax hem de Betis’in bunu karşılayamayacağı tahmin ediliyor. Her iki taraf için de bir şans, Ceballos’un transfer ücreti ödemeden transfer edilebilecek durumda olması: bu sayede alıcı kulüp, nihayetinde sadece imza parası ve maaşını karşılamak zorunda kalacak.

Ceballos, 2017 yılından bu yana Real Madrid'de forma giyiyordu; kulüp onu o dönemde Betis'ten 16,5 milyon avroya transfer etmişti. 2019'dan 2021'e kadar, 13 kez İspanya milli takımında forma giyen oyuncu Arsenal'e kiralanmıştı.

Ceballos, Real Madrid formasıyla 215 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol attı ve 16 asist yaptı.