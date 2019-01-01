Real Madrid, Adrien Rabiot ile söz kesti
Fransa'nın Canal+ kanalında yayınlanan Late Football Club programında, Real Madrid yeni sezon için PSG'de forma giyen Adrien Rabiot'la söz kestiği iddia edildi.
Habere göre, önünde birçok seçenek bulunan Rabiot, Barcelona'nın teklifini de geri çevirip Real Madrid'le anlaştı.
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Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın Rabiot'u çok istediği ve yeni sezonun kadrosunda bu futbolcuya çok önemli görevler yükleyeceği ifade edildi.
Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Rabiot için bonservis bedeli ödemeyecek.
Bu sezon PSG'de 20 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
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Rabiot, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elendiği maçın gecesinde bir partide eğlenirken görüntülenmişti.
PSG bu olayın ardından Rabiot'u kadro dışı bırakmış ve futbolcuya para cezası kesmişti.