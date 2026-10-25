Real Madrid, geçen yaz transfer döneminde Alman kanat oyuncusu Karim Adeyemi ile anlaşma fırsatını reddetti; nitekim kulüp, aynı yaz Barcelona'ya giden transferi ilerletmeme kararı aldı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "DAZN" aracılığıyla, geçen yaz Adeyemi'nin isminin Real Madrid'in masasına geldiğini, ancak kraliyet kulübü yöneticilerinin müzakereleri tamamlamamayı tercih ettiğini açıkladı.

Bunun nedeni, Real'in Alman kanat oyuncusunun, takımı güçlendirmek için aradıkları özelliklere tam olarak uymadığını düşünmesi oldu; böylece sonunda başka seçeneklere yönelmeye karar verdiler.

Bu ayrıntılar, Adeyemi'nin geçen yaz transfer döneminde Barcelona'nın en dikkat çekici transferlerinden biri haline gelmesiyle özel bir önem kazanıyor.

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24 yaşındaki oyuncu, tercihleri konusunda son derece netti; daha en başından Katalan takımının formasını giyme yönündeki kesin isteğini ortaya koydu.

Oyuncuyu Barcelona'ya önerenin, menajer Jorge Mendes olduğu belirtiliyor; Mendes, transfer piyasasında Katalan kulübü için son derece cazip bir seçenek oluşturabilecek bir fırsatın varlığının farkındaydı. Adeyemi, sözleşmesini yenilememe kararı aldıktan sonra, 30 Haziran 2027'ye kadar bağlı olduğu Borussia Dortmund ile sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanıyordu.

Oyuncunun tutumu da müzakere sürecinde belirleyici bir etken oldu; Alman kanat oyuncusu Barcelona'yı beklemeye hazır olduğunu ortaya koydu ve Dortmund'a sözleşmesini uzatmayı düşünmediğini bildirdi.

Böylece Alman kulübü kendisini iki seçenek karşısında buldu: Ya oyuncunun transferini bir bedel karşılığında müzakere edecek ya da sezon sonunda onu herhangi bir maddi karşılık almadan bedelsiz kaybetme riskini göze alacaktı.

Fabrizio Romano daha önce temmuz ayında, Adeyemi'nin Barcelona dışında herhangi bir kulübe gitmek istemediğini ve sözleşmesini yenilemeyi reddetmesinin Katalan kulübüne müzakerelerde güçlü bir konum kazandırdığını açıklamıştı.

İtalyan gazeteci, Borussia Dortmund'un başlangıçta talep ettiği 40 milyon euroyu Barcelona'nın ödemeye hazır olmadığına dikkat çekti.

Sonunda Barcelona bu koşulları değerlendirerek transferi son derece elverişli mali şartlarla tamamladı; 20 milyon euroluk ilk teklifin ardından iki kulüp, Dortmund'un 22 milyon euro sabit ücret ile birlikte 7 milyon euro bonus almasını öngören bir anlaşmaya vardı. Bu, Alman kulübünün başlangıçtaki taleplerinin belirgin şekilde altında bir meblağdı.

Bu anlaşma, Barcelona'ya; büyük bir hıza, çalım kabiliyetine ve fark yaratma yeteneğine sahip bir Alman millî oyuncusunu, Avrupa transfer piyasası ölçütlerine göre son derece rekabetçi bir bedel karşılığında kadrosuna katma imkânı verdi.