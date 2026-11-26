Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hem sportif hem de ekonomik açıdan son derece iyi sonuçlar elde ediyor.

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Haberi veren Marca gazetesi, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki liderliğinin kulübün hesaplarına açıkça yansıdığını belirtti. Kulüp şu anda en fazla gelir elde eden kulüpler listesinin zirvesinde yer alıyor.

Ancak önümüzdeki üç maçta, ilk sekiz sıradan birini alarak son 16 turuna doğrudan yükselmenin yanı sıra masada olan şey, mali açıdan da en az o kadar önemli.

Real Madrid en azından play-off turuna kalmayı şimdiden garantiledi. Ancak Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun da dile getirdiği üzere kulübün hedefi, doğrudan son 16 turuna yükselmek ve şubat ortasında, başta La Liga şampiyonluğu yarışı olmak üzere takımın diğer hedefleriyle çakışabilecek bir eleme eşleşmesinden kaçınmak.

15 puana ulaşan Real Madrid, 25. sıra ve sonrasındaki takımların erişemeyeceği bir konuma geldi.

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Gelirler açısından ise Real Madrid, Avrupa kupasının bu sezonki edisyonunda şimdiden 29 milyon euronun üzerinde kazanç elde etti. Bu tutarın 18,62 milyon eurosu UEFA'nın katılım karşılığında belirlediği sabit ödemeden oluşurken, 10,5 milyon euro takımın elde ettiği sonuçlardan geldi.

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UEFA her galibiyet için 2,1 milyon euro prim veriyor. Bu tutar, turnuvanın formatının 2024-2025 sezonunda değişmesinden önceki rakama kıyasla düştü, ancak şimdiden Real Madrid'in kasasına 10,5 milyon euro kazandırdı.

Başka hiçbir kulüp galibiyetlerde kusursuz bir performans sergileyemedi. Paris Saint-Germain'in geçen çarşamba Roma ile berabere kalmasının ardından bu başarı yalnızca Real Madrid'e ait.

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Bununla birlikte, Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşaması, Florentino Pérez'in başkanlığını yaptığı kulübe daha fazla gelir getirebilir.

Real Madrid, son 16 turuna doğrudan yükselmesi karşılığında 11 milyon euro daha kazanabilir. Arsenal, LASK ve Şahtar ile oynayacağı 3 maç kalmışken, bu başarıya ulaşması için yalnızca bir galibiyet yeterli.

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Bu hedefe ulaşmak mümkün görünüyor. Ayrıca ilk sekiz sıradan birinde yer almak, Real Madrid'e 2 milyon euroluk ek prim kazandıracak.

UEFA'nın lig aşamasını zirvede tamamlayan takıma ayırdığı 9,9 milyon euroluk primi almak ise daha zor görünüyor.

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Bu primin tutarı, her takımın final sıralamasındaki konumuna göre kademeli olarak azalıyor ve aşamayı 36. sırada bitiren takım için 275 bin euroluk alt sınıra kadar iniyor.

Buna ek olarak Real Madrid, kalan üç maçını kazanması halinde en fazla 6,3 milyon euro gelir elde edebilir, zira her galibiyetin primi 2,1 milyon euro. Beraberlik durumunda ise prim 700 bin euroya düşüyor.

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Özetle, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nin önümüzdeki üç haftasında peşinde koşacağı mali primlerin toplam değeri 31,2 milyon euro. Bu rakam, kulübün şimdiye kadar elde ettiği 29,1 milyon eurodan biraz daha fazla.

Tüm bunlara, değeri ancak turnuva sona erdikten sonra netleşecek diğer ek gelir kalemleri dahil değil.

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Bu ek gelirlerin en önemlisi, "değer sütunu" olarak bilinen kavram. Eski televizyon yayın gelirleri paylaşım sisteminin yerini alan bu kavram, her kulübün son beş ve on yıldaki tarihsel sıralamasını ve kendi televizyon yayın pazarının büyüklüğünü dikkate alıyor.

Real Madrid, bu kalemden en fazla pay alan kulüplerden biri. Kulübün payı, sezon boyunca taksitler halinde ödenen yaklaşık 40 milyon euro.

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Sonuçlara bağlı diğer primlere gelince, çeyrek finale yükselmek kulübe 12,5 milyon euro kazandırırken, yarı finale çıkmanın primi 15 milyon euro.

Finalde ise ikinci olan takım en az 18,5 milyon euro alırken, bu prim kupayı kazanan takım için 25 milyon euroya yükseliyor.