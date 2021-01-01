Real Madrid 2-0 Valencia: Zirve takibi devam ediyor

Real Madrid lider Atletico Madrid ve takipçisi Barcelona'nın kazandığı haftada Valencia'yı evine puansız gönderdi.

La Liga'da şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen ve lider Atletico Madrid'i takibini sürdüren Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 2-0 yendi.

Zinedine Zidane'nın takımına galibiyeti getiren goller 12'de Karim Benzema ve 42'de Toni Kroos'tan geldi. Karşılaşmada Mendy'nin filelere gönderdiği bir top ise VAR müdahelesiye gol olarak değer kazanmadı.

Maç boyunca oldukça etkisiz bir görüntü çizen Valencia 90 dakika boyunca bir isabetli şut çekerken, bu sezonki dokuzuncu mağlubiyetini aldı. Üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Real Madrid ise puanını 49'a yükseltti.

La Liga'da iki maçı eksik olan Atletico Madrid 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Öte yandan maçın 27. dakikasında sakatlanan Real Madrid sağ beki Dani Carvajal, yerini Lucas Vazquez'e bırakmak zorunda kaldı. 1.5 ay aradan sonra ilk maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncunun durumunun ciddi olduğu ifade edildi.