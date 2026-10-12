Bayern Münih'in yıldızı Fransız Michael Olise, Bavyera ekibinin sözleşmesini yenilemek için önerdiği astronomik maaşa rağmen, sözleşmesine kendisine ayrılma imkânı tanıyacak bir serbest kalma bedeli maddesinin eklenmesini istiyor.

AS gazetesi, Real Madrid'in ilgisi giderek artan Olise'nin sözleşmesini yenilemek için Bayern Münih'in erken harekete geçtiğini aktardı.

Alman basını, son günlerde kulübün Olise'yi kalmaya ikna etmek için hazırladığı planın detaylarını ortaya koydu.

Olise'nin mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Oyuncu, iki sezon önce Crystal Palace'tan sadece 53 milyon euro karşılığında Alman Ligi'nin devine katılmıştı.

Oyuncunun seviyesi ve diğer kulüplerin kendisine duyduğu artan ilgi göz önüne alındığında, Bayern Münih, Fransız futbolcunun yeni bir sözleşmeye imza atmasını garantilemek için olağanüstü bir teklif sunması gerektiğinin farkında.

Bavyera ekibi, Olise'ye büyük bir mali teklif sunmaya hazırlanıyor; zira kulüp, oyuncunun mevcut maaşını ikiye katlayarak onu Harry Kane ve Jamal Musiala'yı da geçecek şekilde takımın en yüksek ücret alan futbolcusu yapmaya razı.

Fransız futbolcu şu anda 14 milyon euro kazanıyor, ancak 25 milyon euroyu aşan bir maaş talep ediyor.

Ancak Bayern Münih'in, istemese de taviz vermek zorunda kalacağı bir nokta var: Olise'nin, takımdan ayrılmasına imkân tanıyacak bir "serbest kalma bedeli maddesi" konulması konusundaki ısrarı.

Bu madde, Fransız futbolcuya, kulüpte kalmaya ve sözleşmesini yenilemeye karar vermesi hâlinde bile, gelecekte kulüpten çıkma imkânı sağlayacak.

Olise'nin bu madde konusundaki ısrarı, Münih'te kalmanın kendisi için son derece ciddi bir seçenek olduğunu gösteriyor; ancak oyuncu, dilediği an ayrılmaya karar verirse bunu mümkün kılacak bir koz elinde tutmak istiyor.

Almanya'da, sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, futbolcuların belirli bir bedel karşılığında sözleşmelerini feshetmelerine imkân tanıyan serbest kalma bedeli maddeleri bulunmuyor; Olise ve menajerinin istediği de tam olarak bu.

Gerçek zorluk ise, serbest kalma bedelinin değerini kulübün ve oyuncunun taleplerini karşılayacak şekilde belirlemekte yatacak. Bayern Münih bu bedeli 200 milyon euro olarak belirlemek isterken, Olise çok daha düşük bir meblağ talep ediyor.