İspanya Futbol Federasyonu Hakem Teknik Komitesi, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico karşılaşmasını yönetmek üzere Juan Martínez Munuera'yı seçti. Karşılaşma yarın pazar günü La Liga'nın onuncu haftasında oynanacak.

Bu açıklama, son haftalarda yaşanan tartışmaların ardından hem sportif hem de hakemlik düzeyinde gergin bir atmosferin ortasında geldi.

Munuera ile birlikte Javier Iglesias Villanueva'nın video yardımcı hakem teknik odasında görev yapması planlanıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, 44 yaşındaki Juan Martínez Munuera, İspanya Birinci Ligi'nde 14 sezona uzanan kariyeri boyunca beşinci kez bir El Clasico maçını yönetecek.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Önceki sonuçlar Real Madrid'in lehine; takım, hakemin yönettiği dört maçın üçünde galibiyet elde etti. 2020 yılında İspanya Ligi'nde 3-1, 2023 yılında İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında 4-0 ve 2024 yılında İspanya Süper Kupası finalinde 4-1 kazandı.

Buna karşılık Barcelona, 2022 yılında bir lig maçında 4-0'lık galibiyet elde etti.

Martínez Munuera, bu sezon Barcelona ve Real Madrid'in birer maçını yönetmişti.

Katalan ekibini, Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda Sevilla karşısında yönetti ve bu maç Barcelona'nın 3-1 galibiyetiyle sona erdi. Ayrıca Santiago Bernabéu Stadı'nda Real Madrid'in Málaga karşısındaki maçını da yönetti; bu maçı Madrid ekibi 4-0 kazandı.

Alicante kökenli hakem, Real Madrid için yönettiği maçlarda bu takımı 46 karşılaşmada çalıştırdı; bu süreçte 30 galibiyet ve 9 beraberliğe karşılık 7 yenilgi aldı.

Barcelona için ise 40 maç yönetti; bunların 27'si galibiyet, 6'sı beraberlik ve 7'si mağlubiyetle sonuçlandı.

Video teknolojisi

43 yaşındaki hakem Javier Iglesias Villanueva, El Clasico sırasında video yardımcı hakem teknolojisinin sorumluluğunu üstleniyor.

Iomis kökenli hakem, 2024-2025 sezonundan bu yana video teknolojisinde uzmanlaşmış ekibe mensup.

Iglesias, Şubat 2025'te Espanyol ve Real Madrid maçı sırasında video teknolojisi odasında görev yaparken Real Madrid'in eleştirilerine maruz kalmıştı; Carlos Romero'nun Kylian Mbappé'ye arkadan yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart olasılığını doğuran pozisyonu hakem Munuera Ruiz'den incelemesini istememişti.



