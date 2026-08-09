Barcelona, geçtiğimiz ocak ayında müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İspanyol yeteneği kadrosuna katmak için ikinci girişiminde, Racing Santander forması giyen 19 yaşındaki gelecek vaat eden orta saha oyuncusu Sergio Martínez için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Ezeli rakip Real Madrid ve diğer Avrupa kulüplerinin de rekabet ettiği transferin, ileride A takıma yükseltilmesine zemin hazırlamak amacıyla ikinci takımın kadrosunu güçlendirmesi hedefleniyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Katalan kulübü için görev kolay olmayacak. Zira Racing Santander, geçtiğimiz kasım ayında 2027'de sona ermesi planlanan sözleşmeyi 2029 yılına kadar yeniledi ve serbest kalma bedelini 3 milyon avroya yükseltti. Bu adım, Kantabria kulübünün yükselen yeteneğine sıkı sıkıya bağlı olduğunu yansıtıyor.

Racing Santander, Laredo kökenli orta saha oyuncusunu satma olasılığına açık olsa da, kulüp gelecekteki herhangi bir satıştan yüksek bir yüzde almayı içeren katı şartlar öne sürüyor. Bu durum, özellikle takım arkadaşı Jorge Salinas'ın transferine ilişkin başka görüşmelerle aynı zamana denk gelmesiyle taraflar arasında hâlihazırda süren müzakereleri zorlaştırıyor. Racing, Salinas için 16 milyon avroluk serbest kalma bedelinin tamamının ödenmesinde ısrar ediyor.

Raporlar, Martínez'e ilgi gösteren ancak Katalan kulübüyle aynı düzeyde somut teklifler sunmayan Real Madrid karşısında Barcelona'nın yarışta üstünlüğe sahip olduğuna işaret ediyor. Diğer bilgiler ise durumu yakından takip eden üçüncü bir Avrupa kulübünün varlığına dikkat çekiyor.

19 yaş altı İspanya Milli Takımı oyuncusu Martínez, İspanyol futbolunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Geçen sezon Racing Santander'in A takımıyla 13 maça (İkinci Lig'de 10, Kral Kupası'nda 3) çıkmasının yanı sıra, gençlik kategorisinden yükseltilmesinin ardından ikinci takımla 18 maç oynadı.

Merkez orta saha oyuncusu, 1,85 metrelik boyuna rağmen yüksek rekabetçi ruhu ve fiziksel mücadelelerden çekinmemesiyle öne çıkıyor. Ayrıca topa iyi hâkim olması ve taktiksel konumlanmadaki üstünlüğüyle övgü topluyor. Fiziksel ve teknik yeteneklerin nadir bir bileşimi olan bu özellikler, kulübü onu ofansif orta sahadan ön libero konumuna kaydırmaya yöneltti; bu mevkide de savunma becerilerini geliştirmeye odaklandı.

Barcelona Atlètic için Martínez transferi, özellikle Bryan Fariñas ve Tommy Marqués gibi oyuncuların ikinci takımdaki döneminin sona ermesinin ardından önemli ve nitelikli bir katkı anlamına geliyor. Anlaşılan o ki, ilki A takıma yükselecek, diğeri ise bir çıkış yolu aramak zorunda kalacak. Bu durum, ikinci takımın kadrosunu güçlendirecek yeni kanların önünü açıyor.