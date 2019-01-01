Real Betis, Lo Celso'nun bonservisini alıyor

Real Betis sezon başında PSG'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Giovani Lo Celso'nun bonservisini alacağını açıkladı.

Kiralık olarak formasını giydiği 'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Giovani Lo Celso, kariyerine 'da devam edecek.

Real Betis futbolcunun 22 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılacağını duyurdu.

23 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu 41 maçta 15 gol atarak yıldızlaştı.

Lo Celso geçtiğimiz günlerde France Football'a yaptığı açıklamada İspanya'da mutlu olduğunu söylemişti.