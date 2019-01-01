Real Betis, Lo Celso'nun bonservisini alıyor
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Kiralık olarak formasını giydiği Real Betis'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Giovani Lo Celso, kariyerine La Liga'da devam edecek.
Real Betis futbolcunun 22 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılacağını duyurdu.
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23 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu 41 maçta 15 gol atarak yıldızlaştı.
Lo Celso geçtiğimiz günlerde France Football'a yaptığı açıklamada İspanya'da mutlu olduğunu söylemişti.