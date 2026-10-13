La Liga - Hafta 9 17 Eki 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Real Betis ile Barcelona arasındaki maç, 17 Ekim 2026'da EST ile 12.30'da, GMT ile 16.30'da başlayacak.

Formunun zirvesindeki La Liga şampiyonunu Betis deplasmanında zorlu bir sınav bekliyor

Barcelona, Getafe'yi rahat bir maçın ardından 3-0 yenerek sezona kayıpsız başlangıcını sürdürdü. Golleri Anthony Gordon (La Liga'daki ilk golü), Gabriel Jesus ve Jules Kounde attı. Hansi Flick'in ekibi, sekiz maçta sekiz galibiyetle en yakın takipçisi Atlético Madrid'in beş puan önünde. Barcelona, bu sezon şu ana kadarki en üretken oyuncusu olan sakat kaptanı Raphinha'nın yokluğunda kadro derinliğini de gösterdi. Sıradaki rakibi, deneyimli Manuel Pellegrini yönetiminde giderek gelişen Real Betis.

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Maçın arka planı

Betis, Osasuna karşısında aldığı gollü 5-2'lik galibiyetle sezona iyi başlangıcını sürdürdü. Deneyimli orta saha oyuncusu Isco, ev sahibi ekip adına iki gol attı. Betis, altı galibiyetlik etkileyici performansı sayesinde sekiz hafta sonunda 19 puana ulaştı. Şampiyonun ziyareti sırasında Estadio de La Cartuja'da coşkulu bir atmosfer olacağına şüphe yok. Teknik direktör Pellegrini ise kariyerinde Barcelona'ya karşı çıktığı 40 maçta aldığı 29 yenilgilik kötü karneyi aşmanın bir yolunu bulmak zorunda.

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Önemli istatistikler ve sakatlıklar

İki takım arasındaki son altı maçın tamamında karşılıklı goller atıldı.

Betis, Aralık 2021'den bu yana La Liga'da Barcelona'yı yenemedi.

Betis kalecisi Alvaro Valles, bu sezon La Liga'da maç başına 4,3 kurtarış yaptı. Bu, ligdeki en yüksek ortalama.

Barcelona, ilk sekiz maçını kazanarak 2013-14 sezonunda kırdığı kulüp rekorunu egale etti.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, beş asistle La Liga'da zirvede. Ayrıca yedi golü bulunuyor.

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