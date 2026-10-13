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La Liga
team-logoReal Betis
Estadio de La Cartuja
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Real Betis-Barcelona LaLiga maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Real Betis - Barcelona
Real Betis
Barcelona
La Liga
L. Yamal
A. Gordon

Formda Real Betis ile LaLiga lideri Barcelona arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Taktikleri, takımlardan son haberleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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La Liga - Hafta 9
Estadio de La Cartuja

Real Betis ile Barcelona arasındaki maç, 17 Ekim 2026'da EST ile 12.30'da, GMT ile 16.30'da başlayacak.

Formunun zirvesindeki La Liga şampiyonunu Betis deplasmanında zorlu bir sınav bekliyor

Barcelona, Getafe'yi rahat bir maçın ardından 3-0 yenerek sezona kayıpsız başlangıcını sürdürdü. Golleri Anthony Gordon (La Liga'daki ilk golü), Gabriel Jesus ve Jules Kounde attı. Hansi Flick'in ekibi, sekiz maçta sekiz galibiyetle en yakın takipçisi Atlético Madrid'in beş puan önünde. Barcelona, bu sezon şu ana kadarki en üretken oyuncusu olan sakat kaptanı Raphinha'nın yokluğunda kadro derinliğini de gösterdi. Sıradaki rakibi, deneyimli Manuel Pellegrini yönetiminde giderek gelişen Real Betis.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Maçın arka planı

Betis, Osasuna karşısında aldığı gollü 5-2'lik galibiyetle sezona iyi başlangıcını sürdürdü. Deneyimli orta saha oyuncusu Isco, ev sahibi ekip adına iki gol attı. Betis, altı galibiyetlik etkileyici performansı sayesinde sekiz hafta sonunda 19 puana ulaştı. Şampiyonun ziyareti sırasında Estadio de La Cartuja'da coşkulu bir atmosfer olacağına şüphe yok. Teknik direktör Pellegrini ise kariyerinde Barcelona'ya karşı çıktığı 40 maçta aldığı 29 yenilgilik kötü karneyi aşmanın bir yolunu bulmak zorunda.

Real Betis Balompie v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlıklar

  • İki takım arasındaki son altı maçın tamamında karşılıklı goller atıldı.
  • Betis, Aralık 2021'den bu yana La Liga'da Barcelona'yı yenemedi.
  • Betis kalecisi Alvaro Valles, bu sezon La Liga'da maç başına 4,3 kurtarış yaptı. Bu, ligdeki en yüksek ortalama.
  • Barcelona, ilk sekiz maçını kazanarak 2013-14 sezonunda kırdığı kulüp rekorunu egale etti.
  • Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, beş asistle La Liga'da zirvede. Ayrıca yedi golü bulunuyor.

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Real Betis vs Barcelona Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • M. Pellegrini

Form durumu

BET

BET - Form

LIL
K2-3
VIL
K1-2
GET
K1-0
COR
B1-1
OSA
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BAR

BAR - Form

FEY
K5-1
LEV
K2-4
SAN
K7-2
SEV
K1-3
GET
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
22/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Real BetisÇizimBarcelona
0
2
3
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
MS
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
MS
Kupa Del Rey
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
MS
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
8Attığı Gol16
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
K
B
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
B
K
K
K
B
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
K
K
K
K
B
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
K
B
K
K
K
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
K
B
K
B
K
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
B
K
B
B
B
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
K
K
K
K
K
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
B
K
K
K
B
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
K
K
K
B
B
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
B
K
K
K
K
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
K
B
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
B
K
K
B
K
18
ElcheElcheELC
81341117-66
B
K
K
B
K
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
B
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
B
K
K
B
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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