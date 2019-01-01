Razvan Lucescu'dan Beşiktaş'a cevap: "Sezon sonunda konuşalım"

Teknik direktörlük koltuğu için Razvan Lucescu ile temas kuran Beşiktaş, 'Sezon sonunda görüşelim' cevabını aldı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon için A Milli Takım ile resmi olarak anlaşmasının üzerine teknik direktör arayışları hız kazandı.

Habertürk'ün haberine göre; siyah beyazlıların kapısını çaldığı isimlerden biri de PAOK'u çalıştıran Razvan Lucescu.

50 yaşındaki Rumen hoca, siyah beyazlılar ile temas kurmak için önümüzdeki sezonu işaret etti. Lucescu, siyah beyazlı yöneticilere "PAOK'ta şampiyonluk için kritik bir virajdayız. Sezon sonunda görüşelim" cevabını verdi.

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, bu sezon PAOK ile Yunanistan'da fırtılanar estiriyor. PAOK, ligde bitime 7 hafta kala namağlup liderliğini sürdürüyor.