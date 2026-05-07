Rayo Vallecano Fransa'da büyük bir etki yarattı ve finalde Crystal Palace ile karşılaşacak

Rayo Vallecano, RC Strasbourg karşısında sergilediği son derece üstün bir rövanş performansının ardından Conference League finalisti unvanını kazandı. İspanya’da 1-0 galip gelen Madrid ekibi, Fransa’da da 0-1’lik bir zafer elde etti. Rayo, 27 Mayıs’ta Leipzig’de, iki maçta Shakhtar Donetsk’e karşı çok üstün bir performans sergileyen Crystal Palace ile finalde karşılaşacak.

Rayo, maçın erken dakikalarında iki maçlık avantajını ikiye katlamak için harika bir fırsat yakaladı, ancak Strasbourg kalecisi Mike Penders, Alemão'nun kafa vuruşunu ustaca kurtardı. Birkaç dakika sonra Jorge de Frutos, topu kaleye bir metre kadar üstünden sert bir şekilde attı.

Rayo için umut verici bir başlangıçtı ve takım bu çizgisini sürdürerek ilk golü bulmak için tüm gücüyle mücadele etmeye devam etti. Bu, birçok tehlikeli anın yaşanmasına neden oldu ve devre bitmeden hak ettiği 0-1'lik skor geldi. Penders, Florian Lejeune'nin kafa vuruşunu kurtardı, ancak Alemão'nun ribaundunda çaresiz kaldı.

İkinci yarıda oyun tablosunda pek bir değişiklik olmadı. Rayo baskı kurarken, sakatlığı nedeniyle Hollanda milli takımı oyuncusu Emmanuel Emegha'dan yoksun kalan Strasbourg'un atakları neredeyse her zaman erken aşamada sonuçsuz kaldı.

Rayo, gözle görülür bir özgüvenle oynadı ve yine iki büyük fırsat yakaladı. Isi, iyi bir pozisyondan Penders'in yumruklarına sert bir şut attı, ardından Unai López, takip eden köşe vuruşundan topu birkaç santim üstten dışarı attı.

Maçın bitimine yirmi dakika kala Rayo'nun ne kadar dominant olduğu ortaya çıktı. O anda İspanyollar yirmi şut çekmişken, Strasbourg sadece üç şut çekmişti. Strasbourg bu nedenle çok hızlı bir çözüm bulmak zorundaydı ve uzatma dakikalarında bir penaltı kazandı. Ancak maç artık heyecanlı hale gelmedi, çünkü Julio Ensico penaltı noktasından kaleci Augusto Batalla'ya çarptı.