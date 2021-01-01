Rayo Vallecano 1-2 Barcelona: Barcelona çeyrek finalde

İspanya Kral Kupası ilk 16 turunda deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup eden Barcelona çeyrek finale yükseldi.

Tek maçlı eleme usulü ile oynanan turda ikinci lig takımlarından ile eşleşen , ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında yenik duruma düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ev sahibi takım, maçın 63. dakikasında Fran Garcia ile 1-0 öne geçti.

Barcelona, 70. dakikada ve 80. dakikada Frenkie de Jong ile karşılık vererek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

Kral Kupası'nın ilk 16'larda oynanan diğer önemli maçında , 'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale kalan takımlar arasında yer aldı.

Kupanın ilk 16'lar turunda oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Valladolid 2-4

0-1

3-1