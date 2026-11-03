Rayane Bounida, Ajax ile 2028 yılının ortasına kadar süren sözleşmesini ileride uzatma ihtimalini dışlamıyor. Hücuma dönük orta saha oyuncusu, teknik direktör Míchel Sánchez'in kendisini nasıl kullanabileceğini de anlatıyor.

Bounida, Míchel'in kendisini sağ kanat oyuncusu olarak görmediğini artık biliyor. Bu, Ajaxlı futbolcu için sorun değil. Ajax Life Podcast programında, "Önemli olan oynamam. Sağda, ortada ya da solda olması fark etmez. Sadece futbol oynamak istiyorum ve teknik direktörün bana ihtiyaç duyduğu yerde oynayacağım" diyor.

Bounida'ya göre Ajax kadrosunda rekabetin artması olumsuz bir durum olmak zorunda değil. "Artık senin mevkiinde farklı oyuncular var ama rekabet iyidir. Burası Hollanda'nın en büyük kulübü Ajax. En iyi olduğunu göstermek de sana düşüyor."

Bounida, geçirdiği rehabilitasyon sürecinden çok şey öğrendi. "Daha önce büyük bir sakatlık yaşamamıştım, bu yüzden zihinsel olarak zordu. Neyse ki çevremde bana bu süreçte yardımcı olan pek çok insan vardı. Şimdi zihinsel olarak biraz daha güçlüyüm ve yeniden neredeyse tamamen hazırım."

Orta saha oyuncusu, podcast'te Ajax'taki geleceğinden de söz ediyor. Şubat ayında kendisine, 2028 yılının ortasına kadar süren ve bir yıl uzatma opsiyonu bulunan sözleşmesini uzatması için teklif yapıldı. Ancak sakatlık, kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmelerin gecikmesine yol açtı.

Bounida, "Sanırım biraz bekleyip görmek gerekiyor. Uzun süre sahalardan uzak kaldım, bu yüzden bu da anlaşılabilir bir durum. Yeniden hazır hale gelmeli, oynamalı ve kendimi göstermeliyim. Sözleşme uzatmaya açığım, bakalım ne olacak" dedi.

Bounida, eylül ayında yeniden Ajax'ın maç kadrosuna döndü. Şimdiye kadar yalnızca Ajax'ın FC Groningen'i 2-5 yendiği maçta oyuna sonradan girerek süre aldı. Diğer karşılaşmalarda ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.