Raya mı, García mı, yoksa Simón mı? İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki as kalecisi belli oldu

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, "La Roja"nın 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni başlamadan önce kaleci pozisyonuyla ilgili tartışmaları sonlandırdı ve turnuvada takımı yönetecek kaleciyi belirledi.

Katalan "Sport" gazetesinin haberine göre, Unai Simón, Dünya Kupası'nda İspanya milli takımının as kalecisi olacak ve turnuva boyunca yedek seçenekler olarak yer alacak David Raya ve Juan García'nın önüne geçti.

De la Fuente'nin kararı, üç kaleci arasındaki rekabetin ardından geldi. Özellikle Raya'nın geçen sezon Arsenal'de gösterdiği olağanüstü performans ve genç kaleci Juan Garcia'nın Barcelona'daki dikkat çekici performansı bu rekabeti daha da kızıştırmıştı.

Gazete, teknik ekibin İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Yeşil Burun Adaları karşılaşması öncesinde kaleci kadrosunu kesin olarak belirlediğini ve Simon'un büyük turnuvalarda teknik direktörün güvenini sürdürdüğünü vurguladı.

Aynı zamanda, De la Fuente, son dönemde fiziksel sorunlar yaşayan bir dizi oyuncuyu geri kazanarak büyük bir moral aldı. Bunların başında Lamine Yamal ve Nico Williams geliyor; ikili, normal bir şekilde toplu antrenmanlara geri döndü.

Teknik ekibin hazırladığı plana göre, Lamine Yamal, hamstring sakatlığından kurtulduktan sonra grup aşamasında kademeli olarak forma giyecek. Yamal'ın, Suudi Arabistan maçında fiziksel yükü artırmadan önce Cape Verde karşısında sınırlı sürelerde sahada olması bekleniyor.

Ayrıca De la Fuente, Peru ile oynanan son hazırlık maçındaki kadroyu korumayı düşünüyor, ancak hücumda Dani Olmo ile Alex Baena arasında seçim yapmaya devam ediyor.

İspanya milli takımı, son 6 uluslararası maçta 6 gol atarak Dünya Kupası öncesinde "La Roja"nın en önemli hücum silahlarından biri haline gelen Mikel Oyarzabal'ın formuna da güveniyor.

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