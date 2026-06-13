Raya, İspanya teknik direktörüne sert bir mesaj gönderdi: Hayatını cehenneme çevireceğim!

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçından iki gün önce düzenlenen uzun ve ilgi çekici bir basın toplantısında, İngiliz Arsenal kalecisi David Raya, Unai Simón'dan ilk 11'deki yerini almak için büyük bir hırs içinde olduğunu açıkladı ve Pazartesi günü Cape Verde ile oynanacak açılış maçında teknik direktör Luis de la Fuente'nin ilk 11'i belirleme görevini zorlaştırmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

İspanya milli takımının kampında düzenlenen basın toplantısında Raya, takım içindeki atmosferi son derece olumlu olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Takım çok mutlu ve maçı başlatmak için sabırsızlanıyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ilk maçı kazanmaya çalışacağız, bu çok önemli" dedi ve takımın kaleci pozisyonu konusundaki tartışmayı doğal ve sağlıklı bir şekilde ele aldığını vurguladı.

"Birbirimizi daha iyi olmak için teşvik ediyoruz ve teknik direktörün işini zorlaştırıyoruz. Oynayan elinden gelenin en iyisini yapacak, yedek kalan ise yardımcı olmaya çalışacak" diye ekledi.

Dışarıdaki tartışmaların kalecileri etkileyip etkilemediği sorusuna yanıt olarak Raya, takım arkadaşı Unai Simón'u överek şunları söyledi: "Kim oynarsa oynasın, kaleci pozisyonunun emin ellerde olduğunu düşünüyorum. Unai üst düzey bir performans sergiliyor ve bizi Avrupa Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı. Bu şampiyonlukları Unai sayesinde kazandığımızı düşünüyorum, bizim için çok önemli bir rolü vardı."

Zorluk ve hırs

İngiltere Premier Lig'de oynadığı için göz ardı edilip edilmediğine dair bir soruya yanıt veren Raya, kendinden emin bir şekilde şöyle dedi: "Belki evet, belki hayır. Medyanın bu tartışmayı gündeme getirmesi doğal. Milli takıma ilk katıldığımda insanlar kim olduğumu sorguladı. Ülkemizi temsil edebilmek için gelişmeye çalışıyorum."

Raya, teknik direktör De La Fuente'ye net bir mesaj gönderdi: "Bu tartışma hepiniz için geçerli; Pazartesi günü teknik direktörün işini zorlaştırmaya çalışacağım."

García ile ilişkisi

Raya, diğer takım arkadaşı Barcelona kalecisi Juan Garcia'yı da överek şunları söyledi: "İlişkimiz harika. Her zaman gülümsüyor ve çalışmaya hevesli. Her alanda eksiksiz becerilere sahip. Onunla çalışmak benim için bir onur; olağanüstü bir sezon geçirdi. O olmasaydı, Barcelona ligi bu kadar kolay kazanamazdı."

İngiltere'de uzun süredir ikamet etmesi nedeniyle İngiltere milli takımında oynama olasılığı hakkındaki soruya kesin bir yanıt veren Raya, net bir şekilde şöyle dedi: "Bu hiç aklıma gelmedi. Kendimi İspanyol hissediyorum ve her zaman İspanya'yı temsil etmeyi diledim. İngiltere'yi temsil etsem kendimi yabancı hissederdim. Orada ne kadar uzun süre kalırsam kalayım, kendimi İspanyol hissetmeye devam edeceğim."

İspanya'nın turnuvadaki şansları hakkında ise Raya şunları söyledi: "Avrupa şampiyonu olduğumuzu biliyoruz, ancak çok iyi takımlar olduğunu da biliyoruz. Yapmamız gereken, her maça ayrı ayrı odaklanmak ve kontrol edebileceğimiz şeylere konsantre olmak. Ne kadar ileri gidebileceğimizi göreceğiz," dedi ve "Herhangi bir turnuvada iyi bir başlangıç, güçlü bir başlangıç yapmak için güven verir," özellikle de "zor bir maç olacak" olarak nitelendirdiği Yeşil Burun Adaları maçında.