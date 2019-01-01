Ray Parlour: Mesut Özil, Arsenal'da tüm güce sahip

Arsenal'daki geleceği merak konusu olan Mesut Özil hakkında bir açıklama da takımın eski yıldızlarından Ray Parlour'dan geldi.

Arsenal'ın eski yıldızı Ray Parlour, Mesut Özil'in kulüpte tüm gücü ele geçirdiğini, bu yüzden Unai Emery'nin bu kontratıyla oyuncusuna yeni bir alıcı bulmakta zorluk yaşayacağını söyledi.

Arsenal ile olan sözleşmesini Şubat 2018'de yenileyen Mesut, takımın başına Emery'nin gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

Ray Parlour, bu durumla ilgili Express Sport' a yaptığı açıklamada, "Onunla ilgili neler olacağını merak eden herkesin kafası karışmış durumda. Sorun ise Mesut'un Arsenal'daki tüm güce sahip olması. Daha iki yıllık kontratı var. Bu yüksek maaşı başka hangi kulüp ödeyebilir? Çin'e gitmediği müddetçe başka bir kulübün ödeyebileceğini sanmıyorum," ifadelerini kullandı.

"Ne yapacaklarını gerçekten bilmiyorum," diyen Parlour, "Bu durum kulüp için gerçek bir baş ağrısı. Mesut için de iyi değil. Bu yüzden bir an önce çözülmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.