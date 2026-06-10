Brezilya milli takımının kanat oyuncusu Raphinha, Samba ekibinin önümüzdeki Cumartesi akşamı (ABD Doğu Kıyısı saatiyle) 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda karşılaşacakları Fas milli takımını hâlâ incelediklerini söyledi.

ABD'deki Seleção kampında Brezilya basınıyla düzenlenen basın toplantısında Ravinia, yaklaşan maçla ilgili olarak şunları söyledi: "Hala onların güçlü ve zayıf yanlarını, daha az zorlukla karşılaşabileceğimiz alanları inceliyoruz. Böylece zayıf yönlerini daha iyi ele alabilir ve güçlü yönlerine karşı iyi hazırlanabiliriz."

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Brezilya'nın "Globo" gazetesi tarafından aktarılan açıklamalarda Barcelona'nın yıldızı şöyle devam etti: "Maçtan önce, onlar hakkında bilmemiz gerekenleri daha iyi anlayabilmemiz için önümüzde hâlâ çok gün var."

Seleção ile Fas arasındaki maç, Brezilya saatiyle 19:00'da (Pazar günü Fas saatiyle 00:00) ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Maç, İskoçya ve Haiti'nin de yer aldığı 3. Grup'ta oynanacak.

Atlas Kaplanları son hazırlık maçında Norveç ile 1-1 berabere kalırken, Brezilya ise Mısır'ı 2-1 mağlup etti.

Samba dansçıları, tarihlerinde altıncı kez Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal ederken, Fas milli takımı ise geçen turnuvada elde ettiği dördüncü sırayı aşmayı hedefliyor.



