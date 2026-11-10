Raúl González, bir profesyonel takımla ilk teknik direktörlük deneyimine gerilim ve istikrarsızlıkla yüklü bir ortamda başlıyor. Real Oviedo'nun başına, zorluğu sadece sonuçları iyileştirmenin ötesine geçen bir dönemde geçen Raúl'dan, taraftarın güvenini yeniden kazanması, takımın kağıtlarını yeniden dizmesi ve en önemlisi yönetimi teknik projesinin işe yarayacağına ikna etmesi bekleniyor. Bu, Real Madrid efsanesinin yedek kulübesindeki yeteneklerine yönelik gerçek bir sınav olacak.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, El Requexón'da ilk antrenmanını yönetmeye hazırlanan Raúl, içinden çıkılmaz bir sonuç krizi yaşayan ya da hedeflerine ulaşmak için bir mucizeye ihtiyaç duyan bir takımı devralmıyor; ancak kendisini karmaşık yönetimsel, taraftar ve teknik zorlukların karşısında bulacak.

Rekabet açısından bakıldığında Oviedo'nun durumu felaket görünmüyor; zira takımı play-off bölgesinden sadece bir galibiyet, doğrudan yükselme bölgesinden ise iki galibiyet ayırıyor ve sezonda oynanacak çok sayıda maç bulunuyor. Dolayısıyla lig hesapları, yeni teknik direktörün önündeki en büyük engeli temsil etmiyor.

Ancak asıl sorun, kulübün çevresindeki atmosferde ve özellikle Grupo Pachuca'nın Real Oviedo'nun mülkiyetine girmesinden bu yana taraftar ile yönetim arasındaki gergin ilişkide yatıyor.

İstikrarsızlık ve güven krizi

Grupo Pachuca'nın kulüpten pay satın almasından bu yana, takımın başına çok sayıda teknik direktör geldi; Álvaro Cervera'dan başlayarak Luis Carrión, Javi Calleja ve Veljko Paunović'ten geçerek Guillermo Almada ve Julián Calero'ya kadar uzanan bu deneyimler dizisi, beklenen teknik istikrarı sağlayamadı ve taraftarın bir kesiminin yönetime olan güveninin azalmasına katkıda bulundu.

En belirgin kriz ise yaklaşık 13 ay önce yaşandı; kulüp, takımın İkinci Lig'de küme düşme bölgesinin dışında bulunmasına rağmen Paunović'i görevden alıp yeniden Luis Carrión'a başvurmaya karar verdi. Bu adım, geniş bir taraftar kesiminin öfkesini çekti ve tribünler ile yönetim arasındaki ilişkide bir dönüm noktası hâline geldi.

O günden bu yana Grupo Pachuca'dan sorumlu Jesús Martínez'in yönetim tarzına yönelik eleştiriler arttı; bu da Raúl'dan yalnızca futbolla ilgili olmayan, aynı zamanda kulüp içindeki çeşitli taraflar arasındaki ilişkinin doğasına kadar uzanan bir atmosferle başa çıkmasını gerektiriyor.

Raúl'un kişiliği sınav karşısında

Raúl, İspanyol futbolunun en önde gelen efsaneleri arasında yer almasını sağlayan olağanüstü oyunculuk kariyeri sayesinde güçlü bir kişiliğe ve baskıyla başa çıkma konusunda uzun bir deneyime sahip. Ancak şimdi, profesyonel takımlar düzeyindeki teknik direktörlük deneyiminin eksikliğiyle birlikte farklı bir zorluğa giriyor.

Ayrıca atamasına yönelik taraftar tutumlarında bir bölünmeyle de karşılaşabilir; zira Oviedo taraftarlarından bir kısmı Real Madrid ya da Barcelona'yı tutuyor. Bu da Kraliyet kulübü efsanesinin gelişini, Katalan takımına daha bağlı bazı taraftarların çekincelerle karşılamasına, buna karşılık Real Madrid taraftarlarının ise daha büyük bir memnuniyetle karşılamasına yol açabilir.

Görevi devraldıktan sonraki ilk açıklamalarında Raúl, özellikle Cádiz galibiyetine katkı sağlayan Elías Chaira ve Estanis Pedrola gibi bazı önemli oyuncuların yeniden kazanılmasının ardından takımın sahip olduğu teknik imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bununla birlikte, fırsatları değerlendirip gole çevirebilecek bir forvetten yoksun olan takımda hücum sorunu, acil çözüm gerektiren en belirgin dosyalardan biri olmayı sürdürüyor.

Carlos Fernández takıma dönmeye yaklaşırken, Kris Ramos'un uzun süreli yokluğu etkili bir darbe teşkil ediyor. Savunma hattının önemli oyuncularından Dani Calvo'nun durumu ise sakatlık nedeniyle hâlâ net değil.

Bu koşullar, özellikle kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Raúl'u takımın ihtiyaçlarını erkenden değerlendirmeye zorluyor. Bu dönem, yönetime kadroyu güçlendirme ve teknik direktörün fikirlerini uygulaması için gerekli oyuncuları sağlama fırsatı sunabilir.

Hierro deneyimi ve Raúl'un hedefi

Raúl'un ataması, yaklaşık on yıl önce Oviedo'yu çalıştıran yakın dostu Fernando Hierro'nun geçmiş deneyiminin anılarını da taşıyor. Hierro, takımın yükselmeyi ya da play-off'lara kalmayı başaramamasına rağmen olumlu bir izlenim bırakmıştı.

Şimdi Raúl, alabileceği desteği de kullanarak kulüple kendi hikâyesini yazmaya çalışıyor; ancak başarının büyük adına ya da oyunculuk geçmişine değil, mevcut imkanları somut sonuçlara dönüştürme becerisine bağlı olacağının farkında.

Nitekim Real Madrid efsanesinin önündeki asıl zorluk, yalnızca Oviedo'yu galibiyet yoluna geri döndürmek değil; aynı zamanda taraftarının güvenini kazanmak, kulübün etrafındaki gerilimi dizginlemek ve yönetimi projesinin sabrı ve desteği hak ettiğine ikna etmek.