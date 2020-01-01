Raul Jimenez, Manchester United'ı reddettiğini açıkladı

Wolves'un Meksikalı santrforu, takımında çok mutlu olduğunu ve bu yüzden United'ın teklifini reddettiğini belirtti.

'un golcü oyuncusu Raul Jimenez, bu yaz 'ın kendisini transfer etmek istediğini, ancak bu teklifi reddettiğini doğruladı.

2019-20 sezonunda oynadığı tüm turnuvalarda 27 gol atan Meksikalı santrfor, United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in radarına girmişti.

TUDN' e konuşan Jimenez, "Bir gün uyandım ve beni istedi. Ertesi gün ise Manchester United'ın ilgisi vardı. Bildiğim kadarıyla birçok talip olan kulüp vardı, ama hiçbir zaman bir anlaşmaya varılmadı. Ve gerçek şu ki, Wolves'ta çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Mutlu olduğu bir yerden ayrılmayarak doğru karar verdiğini söyleyen Jimenez, "Fakat kulübüm formumdan memnun olmadığımı biliyor, çünkü her zaman daha fazlasını arıyorum" yorumunu yaptı.

Bir gün başka bir kulübe transfer olursa bunun hem kendisi hem de Wolves için en iyi seçenek olacağını söyleyen Jimenez, "Ama söylediğim gibi, Wolves'ta çok mutluyum ve kulüp de benim çok önemli bir oyuncu olduğumu bana hissettiriyor" şeklinde konuştu.