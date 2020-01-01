Raul Jimenez, Manchester United'ı reddettiğini açıkladı
Wolves'un golcü oyuncusu Raul Jimenez, bu yaz Manchester United'ın kendisini transfer etmek istediğini, ancak bu teklifi reddettiğini doğruladı.
2019-20 sezonunda oynadığı tüm turnuvalarda 27 gol atan Meksikalı santrfor, United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in radarına girmişti.
TUDN' e konuşan Jimenez, "Bir gün uyandım ve Juventus beni istedi. Ertesi gün ise Manchester United'ın ilgisi vardı. Bildiğim kadarıyla birçok talip olan kulüp vardı, ama hiçbir zaman bir anlaşmaya varılmadı. Ve gerçek şu ki, Wolves'ta çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Mutlu olduğu bir yerden ayrılmayarak doğru karar verdiğini söyleyen Jimenez, "Fakat kulübüm formumdan memnun olmadığımı biliyor, çünkü her zaman daha fazlasını arıyorum" yorumunu yaptı.
Bir gün başka bir kulübe transfer olursa bunun hem kendisi hem de Wolves için en iyi seçenek olacağını söyleyen Jimenez, "Ama söylediğim gibi, Wolves'ta çok mutluyum ve kulüp de benim çok önemli bir oyuncu olduğumu bana hissettiriyor" şeklinde konuştu.