Raúl González'in Real Oviedo'ya (ikinci lig) teknik direktör olarak atanması, İspanyol futbolundaki büyük konumu ve gelişine eşlik eden medya ilgisi göz önüne alındığında, yalnızca yeni bir teknik direktör seçiminin ötesinde boyutlar taşıyor. Kulüp başkanı Martin Pelaez, karar alma sürecinin perde arkasını açıkladı; Real Madrid efsanesine neden bel bağladıklarının nedenlerini anlattı ve Beyaz takımın çevresindeki bir kişiden aldığı, yönetimin tutumunu belirleyen bir tavsiyeye dikkat çekti.

Oviedo'nun sahibi olan Pachuca grubunun merkezi Meksika'nın Pachuca şehrindeki Futbol Onur Listesi töreninin kulisinde "Marca" gazetesi ile yaptığı röportajda Pelaez, Raúl ile anlaşmanın İspanya'da geniş bir ilgi uyandırdığını vurguladı, kulübün yeni döneme yönelik heyecanını dile getirdi ve takımın inşasındaki çalışması nedeniyle Julian Calero liderliğindeki eski teknik ekibe teşekkür etti.

Raúl'ü seçme nedenleri konusunda Oviedo başkanı, yönetimin cesur bir takım kurmaya, iyi futbol oynamaya, galibiyeti aramaya ve hücuma inisiyatif almaya dayanan felsefesini uygulayabilecek bir teknik direktör aradıklarını açıkladı; Raúl'ün istenen özelliklere sahip olduğunu belirtti, ancak deneyimin başarısının sahada ortaya koyacaklarına bağlı kalacağını ifade etti.

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Kulübün sportif direktörü David Hernandez'in, Raúl'ün Real Madrid Castilla takımındaki çalışmasını çok iyi bildiğini, bunun da onunla anlaşma kararını güçlendirdiğini ekledi; seçimin yalnızca oyunculuk kariyerine dayanmadığını, aynı zamanda kişiliğini ve temsil ettiği şeyi de kapsadığını, bunun da olumlu bir atmosfer yaratmasının beklendiğini belirtti.

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Oviedo'nun rekabete devam etmesine rağmen teknik ekibin değiştirilme nedenleri konusunda Pelaez, yönetimin takımı arzu ettiği şekilde görmediğini, bu nedenle Oviedo'yu farklı bir biçimde ortaya koymak istediğini söyledi.

Tereddüt etmeyin: Madrid kaynaklı belirleyici bir söz

Pelaez, Oviedo yönetiminin Real Madrid çevresinden birçok kişiyle görüştüğünü ve çeşitli görüşler duyduğunu açıkladı; ancak kendisine açıkça "Tereddüt etmeyin, bu düşünmeye gerek olan bir konu değil, aradığınız teknik direktör Raúl'dür" diyen birinin tavsiyesinde durdu.

Yönetimin, Raúl'ün adının büyüklüğünün ve İspanya'daki etkisinin farkında olduğunu, ancak kendisi bizzat görene kadar yaratacağı yankının boyutunu tam olarak kavrayamadığını itiraf etti.

Kulübün iletişim bölümü başkanı Laura'nın, genellikle 15 ila 25 sayfa arasında değişen günlük bir basın dosyasını kendisine göndermeye alışık olduğunu, ancak Raúl'ün ilk günündeki raporun 139 sayfaya ulaştığını, bunun da Real efsanesinin sahip olduğu medya etkisinin boyutunu pratikte gösterdiğini ifade etti.

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