Raul de Tomas Real Madrid'den Benfica'ya transfer oldu

Real Madrid altyapısından yetişen Raul de Tomas, 20 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer oldu.

Joao Felix'i 126 milyon gibi yüksek bir bedelle 'e satan , Raul de Tomas'ı kadrosuna kattı.

kulübü yaptığı açıklamada genç futbolcuya kulübe hizmetlerinden ötürü teşekkür mesajı yayınlarken kariyerinde başarılar diledi.

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24 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli resmi olarak açıklanmasada Benfica'nın İspanyol devine 20 milyon euro ödediği öğrenildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Raul de Tomas, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı ile 'da 33 kez forma şansı bulurken 14 gol kaydetti.