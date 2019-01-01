Raul de Tomas Real Madrid'den Benfica'ya transfer oldu
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Joao Felix'i 126 milyon gibi yüksek bir bedelle Atletico Madrid'e satan Benfica, Raul de Tomas'ı kadrosuna kattı.
Real Madrid kulübü yaptığı açıklamada genç futbolcuya kulübe hizmetlerinden ötürü teşekkür mesajı yayınlarken kariyerinde başarılar diledi.
24 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli resmi olarak açıklanmasada Benfica'nın İspanyol devine 20 milyon euro ödediği öğrenildi.
Real Madrid altyapısından yetişen Raul de Tomas, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Rayo Vallecano ile La Liga'da 33 kez forma şansı bulurken 14 gol kaydetti.