Danimarka Milli Takımı, Perşembe akşamı UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında Portekiz'e 4-2 yenildi.

Sonuç konuk takımın lehine gelmiş olsa da, maçın en çok konuşulan anlarından biri Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'a ait oldu. Hojlund, fileleri havalandırdıktan sonra Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun tarzıyla gol sevinci yaşadı.

53. dakikada Hojlund, Portekiz savunmasının arkasına sarktı ve kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu öne çıkan kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi.

Top kaleye girer girmez, Danimarkalı forvet kenara doğru koştu ve havaya zıplayarak "Siu" adıyla bilinen o meşhur gol sevincini sergiledi; Portekizli yıldızın kendine özgü sevincine atıfta bulunarak bilinen o narayı da attı.

Tribuna sitesi, Danimarkalı forvetin maçın bitiminin ardından gol sevincinin nedenini açıklamakta tereddüt etmediğini ve Cristiano Ronaldo'yu çevreleyen mevcut durumla ilgili doğrudan bir mesaj verdiğini aktardı.

Rasmus Hojlund şöyle konuştu: "Sadece Portekiz Milli Takımı'na güçlü bir mesaj vermek istedim. O da şu: Eğer onlar Cristiano'ya değer vermiyorlarsa, dünyada ondan ilham alan ve ona hâlâ hayranlık duyan pek çok insan var."

Bu cesur sözlerle Danimarkalı forvet, Cristiano Ronaldo'nun mirasına ve futboldaki yerine ne kadar değer verdiğini ortaya koydu.

Ronaldo, az forma şansı nedeniyle teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizlerin tırmanmasının ardından Portekiz kampından öfkeli bir şekilde ayrılmış ve Danimarka maçında yer almamıştı.



