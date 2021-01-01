Rachid Ghezzal'ın tek rakibi Thomas Müller

14 asistle Süper Lig'in en fazla gol pası veren ismi olan Rachid Ghezzal, Thomas Müller ile yarışıyor.

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal performansıyla takımına önemli katkı veriyor.

Beşiktaş'ı kritik BB Erzurumspor deplasmanında bir gol, bir asist ile galibiyete taşıyan Cezayirli yıldız toplamda 14 asiste ulaştı. Siyah - beyazlılarda son 10 yılın en fazla asist yapan ismi olan Ghezzal, Avrupa'da da zirvede.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 14 asistle, Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu konumunda olan Ghezzal, Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller ile çekişiyor. Müller'in Bundesliga'da 16 asisti var.

14 asistin yanı sıra 3 de gol atmayı başaran Ghezzal, 17 gole direkt katkı vererek takımının liderliğinde önemli rol oynadı.

Ghezzal'ın kariyerinden satırbaşları

2010 yılında Lyon alt yapısına katılan Ghezzal, 2017 yılında bedelsiz olarak Monaco'ya transfer oldu.

Burada gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesine giren Cezayirli yıldız 2018'de 14 milyon euro karşılığında Leicester City'e transfer oldu.

2019 yılında Serie A ekibi Fiorentina'ya kiralanan Ghezzal, sezon başında Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Cezayir Milli Takımı'nda da görev yapan Ghezzal, 17 karşılaşmada 2 kez gol atmayı başardı.

Beşiktaş bonservisini almak istiyor

Rachid Ghezzal'ın performansından oldukça memnun kalan Beşiktaş, yıldız oyuncunun bonservisini almak istiyor.

Leicester City Menajeri Brendan Rodgers'ın kadro planlamasında yer almanya Ghezzal için siyah - beyazlıların önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine resmi teklif yapması bekleniyor.