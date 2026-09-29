Barcelona'nın yıldızı Raphinha'nın sakatlığıyla ilgili belirsizlik giderek artıyor. Oyuncu, ülkesi Brezilya'nın bugün salı günü Avustralya'yı 4-2 mağlup ettiği hazırlık maçının devre arasında sahayı terk etmişti.

Maçın ardından geçen saatlerde, Barcelona kaptanının fiziksel durumu hakkında anlaşılabilir bir endişe hâkim oldu; çünkü sağ uyluğunda ağrı hissetti. Ancak kesin bilgi azlığı nedeniyle, oyuncunun sahayı terk ederkenki sosyal medyada dolaşan görüntüleri onun tarafında herhangi bir endişe işareti göstermedi.

Penaltı golü attığı maçın ardından karma bölgede Raphinha'ya "Nasılsın?" diye soruldu. Cevabı kısa olsa da, gülümsemesi son derece anlamlıydı ve bir sakinlik hissi yansıttı; nitekim "Mundo Deportivo" gazetesi de bunu belirtti.

Katalan gazetesi, dikkatli olunması ve Brezilyalı oyuncunun durumu hakkında resmi bir açıklamanın beklenmesi gerektiğini vurguladı. Barcelona taraftarı, oyuncunun değişikliğinin ardından olayı büyük bir endişeyle takip ediyor; özellikle de Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü ve Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Raphinha'yı dokunulmaz bir oyuncu olarak görmesi nedeniyle.

Raphinha, Brezilya'nın mevcut milli aradaki ikinci hazırlık maçının devre arasında sahayı terk etmek zorunda kaldı. Barcelonalı forvet, ilk yarının son dakikasında penaltı golü atmış ve sağ uyluğunda ağrı hissetmişti. Bu durum Ancelotti'yi onu soyunma odasında tutmaya ve yerine Real Madridli oyuncu Endrick'i sahaya sürmeye yöneltti.

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), bu haberi "Mundo Deportivo" gazetesine doğruladı; ancak sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu henüz açıklamadı ve herhangi bir ek ayrıntı vermedi.

Avustralya ile arasındaki saat farkı nedeniyle oyuncunun planlarını öğrenmek mümkün olmadı; orada testlerden mi geçeceği yoksa Barcelona'ya mı döneceği kimse tarafından bilinmiyordu.

Bu sessizlik bir miktar kafa karışıklığına yol açtı. Barcelona'ya ulaşan haberler onun bir miktar rahatsızlık hissettiğini belirtse de, durumun ne kadar ciddi olduğu bilinmiyor ve ayrıntılar netleşene kadar kimse durumun ciddiyeti hakkında tahminde bulunmaya cesaret edemiyor.

Aynı bağlamda, Ancelotti sonraki basın toplantısında herhangi bir yorumda bulunmadı ve bu rahatsızlıkların, 3 Ekim cumartesi günü Hindistan'a karşı oynanması planlanan Brezilya'nın bir sonraki maçında oynamasına engel olup olmayacağını da açıklamadı.

Raphinha, son dönemde Brezilya Milli Takımı ile oynarken iki sakatlık yaşadı. Mart 2026'da Fransa'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında sağ diz arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı ve testler kas yırtığı olduğunu doğruladı, bu da onun kadrodan çıkarılmasına yol açtı.

Daha sonra haziran ayında, Dünya Kupası'nda Haiti'ye karşı oynanan bir maçta bir başka sakatlık yaşadı; bu kez sağ diz arka adalesinde bir yırtık oldu, ancak yoğun bir tedaviden geçti.

Raphinha, özellikle mevkisinin değişmesi ve santrfor olarak oynamasının ardından bu sezon Barcelona'nın en öne çıkan yıldızlarından biri kabul ediliyor; nitekim Katalan kulübüyle çıktığı yalnızca 8 maçta 14 gol kaydetti.







