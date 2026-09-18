Raphinha, "sözleşme yenileme sızıntılarına" geleceğiyle ilgili net bir açıklamayla yanıt verdi

Barcelona'nın yıldızı Raphinha, Katalan kulübüyle sözleşmesini uzatma fikri konusundaki tutumunu netleştirerek, "Camp Nou"da kariyerini emekliliğe kadar sürdürmekten mutlu olacağını vurguladı.

Cuma günü ilerleyen saatlerde tam olarak yayınlanacak "RAC1" radyosuna verdiği röportajdan bir kesitte Brezilyalı oyuncu, kulübün kendisini daha uzun süre elde tutmak için harekete geçme ihtimalinin haftalardır konuşulmasının ardından, Barcelona ile sözleşmesini uzatmayı kabul ettiğini açık bir şekilde ilan etti.

Raphinha, "AS" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Sözleşmemi 2028 yılına kadar yeniledim ve o zamanki fikrim, o dönemde 30 ya da 31 yaşında olacağımdı; o aşamaya nasıl ulaşacağımı bilmiyordum."

Ve şunları ekledi: "Ama bu sezona başlama şeklime bakınca, birkaç yıl daha devam etme kapasitesine sahip olduğumu fark ettim. Bu yüzden, evet, sözleşmemi biraz uzatmaktan ve kariyerimi başka bir yere gitmeye ihtiyaç duymadan burada bitirmekten mutlu olurum."

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Maaşı ikiye katlama şartı mı?

Raphinha'nın açıklamaları, Brezilyalı yıldızın mevcut maaşının ikiye katlanmasını talep etmesi nedeniyle Barcelona ile yenileme görüşmelerinin karmaşıklaştığına dair haberlerin yayıldığı bir dönemde geliyor.

Ünlü Türk gazeteci Ekrem Konur, "X" platformundaki hesabından bugün, Raphinha'nın yenilemeyi kabul etmek için Barcelona yönetimine, takımın en yüksek maaşlısı olmak amacıyla mevcut maaşının iki katını almayı şart koştuğunu iddia etti.

Kaynaklarına dayanarak, oyuncunun bu talebi, Hilal, Liverpool, Arsenal ve Manchester United gibi başka kulüplerden yüksek bir maaş alabileceğinin farkında olduğu için ortaya koyduğuna işaret etti.

Raphinha bu sezon Barcelona ile muhteşem bir çıkış yakaladı; tüm turnuvalarda 7 maçta 11 gol kaydederek, büyük Avrupa liglerinde forma giyen diğer tüm oyunculardan daha fazla gol attı.

Barcelona, Raphinha'yı 2022 yazında Leeds United'dan transfer etmişti; bu transfer, Deco'nun oyuncunun menajeri olduğu, daha sonra ise Katalan kulübünün sportif direktörü olacağı bir dönemde gerçekleşmişti.

Geçen sezonun son haftalarında, Barcelona'nın onu satma isteğine dair spekülasyonların yayılmasıyla ve ailesinin ekonomik durumunu etkilediği öne sürülen bir aile kriziyle ilgili söylentilerle eş zamanlı olarak, Raphinha'nın ayrılma ihtimaline dair konuşmalar tırmanmıştı.

Oyuncunun sezonun son bölümünde yaşadığı ve seviyesini etkileyen sakatlıklar, özellikle Barcelona içinde "Raphinha ölümsüz değil" yönündeki kanaatle birlikte, geleceğine dair spekülasyonları artırmıştı; bu durum aynı zamanda Anthony Gordon ve Karim Adeyemi ile temasa geçilmesiyle de bağlantılıydı.

Buna rağmen, Raphinha'nın Barcelona soyunma odasındaki etkisi, son iki sezonda 50'den fazla gol kaydetmesinin ardından artan teknik değerinin yanı sıra büyük olmaya devam ediyor.

Ayrıca yeni pozisyonu olan gerçek forvet mevkiindeki dikkat çekici güçlü çıkışı, kulübün hesaplarında kendine yer edinerek Deco'yu oyuncuyu elde tutmak için harekete geçmeye itti.

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