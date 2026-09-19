FC Barcelona, Raphinha’nın bir kez daha sergilediği olağanüstü performans sayesinde Sevilla deplasmanından üç puanla ayrıldı. Sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Brezilyalı yıldız, Youssouf Fofana’nın açılış golünün puan kaybına yol açmamasını hat-trickiyle bizzat sağladı: 1-3.

Barcelona’da kalede Dominik Livakovic ilk kez görev yaptı. Tecrübeli Hırvat kaleci (31), birinci tercih Joan García’nın menisküs sakatlığı yaşaması ve birkaç hafta daha sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle ilk 11’de başladı.

Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán’da yaklaşık 20 dakika sonra öne geçti. Sahanın sol tarafında Félix Correia, sağ bek Eric García’dan fazla alan buldu. Eric García ortayı zamanında etkisiz hâle getiremedi ve Fofana’nın kafa vuruşuyla topu ağlara göndermesini izledi: 1-0.

Sevilla bu üstünlüğün keyfini üç dakika bile çıkaramadı. Andreas Christensen, Raphinha’ya mükemmel bir ara pası verdi. Brezilyalı oyuncu, vücut çalımıyla savunmacı Arouna Sanganté’yi yere oturttuktan sonra Odysseas Vlachodimos’u da mağlup etti: 1-1.

Barcelona, Sevilla’dan açık şekilde bir klasman üstündeydi ancak üstün oyununu ilk yarıda skorda öne geçmeye çeviremedi. Hansi Flick’in ekibi bunu ikinci yarıda başardı. Lamine Yamal, topu Raphinha’ya çok iyi ortaladı ve onun kafa vuruşu Vlachodimos için fazla sert oldu: 1-2.

15 dakika sonra süper ikili Yamal - Raphinha bir kez daha sahneye çıktı. İlkinde Yamal, büyük bir incelikle Raphinha’yı derinlemesine topla buluşturdu; Brezilyalı yıldız da kendinden emin ve buz gibi bir soğukkanlılıkla topu kalesini terk eden Vlachodimos’un üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 1-3.

Maç da 1-3 sona erdi ve böylece Raphinha, sadece sekiz maçta (Şampiyonlar Ligi ve LaLiga) 14 gole ve üç asiste ulaştı. Gol atamadığı tek karşılaşmada, Levante deplasmanında, 29 yaşındaki hücum oyuncusu iki asist yaptı. Bu arada Raphinha, Ballon d'Or'a aday gösterilmedi.



