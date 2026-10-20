Barcelonalı Brezilyalı yıldız Raphinha, bu akşam Paris Saint-Germain karşısında alınan 4-2'lik yenilginin ardından takım arkadaşlarını savundu.

Paris Saint-Germain, bu gece Prens Parkı Stadı'nda konuk ettiği Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının üçüncü haftasında oynanan karşılaşmada 4-2'lik heyecanlı bir skorla mağlup etti.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, ağır yenilginin ardından açıklama yapan ilk Barcelonalı oyuncu Raphinha oldu.

Maçla ilgili sorulan soruya kaptan, karşılaşmanın zorluğunu şu sözlerle vurguladı: "Bunun olabileceğini biliyorduk; iki kez Avrupa şampiyonlarıyla karşı karşıyayız ve onların taraftarları önünde oynamak son derece zor."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Bu gece herhangi bir puan alamamalarından dolayı üzüntüsünü dile getiren oyuncu, yenilginin önemini şu sözlerle azımsadı: "Kazanmayı ya da en azından bir puan almayı umuyorduk, ama bu dünyanın sonu değil, her şey zamanı geldiğinde olur ve sonuçta sadece üç puan kaybettik."

Raphinha şimdiden bir sonraki maça odaklandığını belirterek şunları söyledi: "Teknik direktörün performansımızı iyileştirmek ve El Clasico'ya (önümüzdeki pazar) hazırlanmak için bizden ne isteyeceğini göreceğiz."

Raphinha, skora rağmen Barcelona'nın performansını överek şöyle konuştu: "Bu iyi çalıştırılmış bir takım. Bugünkü sonuca rağmen güçlü bir mücadele verdik. Her iki takım da topa sahip olmayı tercih ediyor ve biz topa sahip olduk; bu iyi bir sınav oldu ve rekabet edebilecek kapasitede olduğumuzu gösterdi. Skor olduğu gibi, ama biz iyi oynadık."

Kişisel durumuyla ilgili olarak, sahaya çıkmasının planlı olduğunu açıkladı: "Sonuçta bir haftadan az antrenman yaptım ve bu planlanmıştı; daha az dakika oynadım (60. dakikada oyundan alındı)."

Fiziksel durumuyla ilgili olarak şunları ekledi: "Maçı kendimi iyi ve güçlü hissederek bitirdim ve fiziksel kondisyonumu daha da iyileştirmeye çalışıyorum."

Son olarak, karşılaşmayı sakatlanarak terk eden takım arkadaşı Dani Olmo'nun durumuyla ilgili temkinli davranarak şöyle dedi: "Dani'ye ne olduğunu bilmiyorum, ne olduğunu öğrenmek için teknik direktör ve doktorla konuşacağız."

Raphinha sözlerini, bu yenilginin El Clasico'yu etkileyip etkilemeyeceğine dair kısa bir açıklamayla noktaladı: "Bizi kesinlikle etkilemeyecek."