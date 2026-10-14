Raphinha, Paris maçına ve El Clasico'ya yetişecek mi?

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha'nın sahalara dönüş tarihi konusunda şüpheler sürüyor. Oyuncu, ülkesinin milli takımıyla birlikte olduğu milli ara döneminde yaşadığı uyluk kası rahatsızlığı nedeniyle Katalan ekibinin son iki maçında forma giyememişti.

"Tribuna" sitesine göre Barcelona, iyileşme süreci planlandığı gibi giderse Raphinha'yı Paris Saint-Germain karşılaşmasında yeniden kadroya katmayı hedefliyor; ancak Real Betis maçında forma giymesi olası görünmüyor.

Barcelona, önümüzdeki günlerde bir dizi önemli mücadeleye hazırlanıyor. Katalan ekibi 17 Ekim Cumartesi günü Real Betis'e konuk olacak, ardından 20 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi kapsamında Paris Saint-Germain ile karşılaşmak üzere Fransa'ya gidecek.

Barcelona'nın ayrıca 25 Ekim Pazar günü ezeli rakibi Real Madrid'i konuk etmesi planlanıyor. 2026-2027 sezonundaki iki takım arasındaki ilk El Clasico olacak bu karşılaşma, önümüzdeki günleri Raphinha'nın beklenen zirve mücadelesine ne ölçüde hazır olacağını belirlemek açısından kritik hale getiriyor.

Hansi Flick'in başında bulunduğu teknik ekip, Raphinha'nın Avrupa karşılaşması öncesinde fiziksel hazırlığını yeniden kazanmasını ve böylece beş gün sonraki El Clasico'ya yetişme şansı bulmasını umuyor; ancak raporda dönüş tarihi kesin olarak doğrulanmadı.

Brezilyalı kanat oyuncusunun yokluğuna rağmen Barcelona, son maçında hücum anlamında belirgin bir şekilde etkilenmedi. Katalan ekibi, hücum seçeneklerinin çeşitliliğinden yararlanarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 yenerek büyük bir galibiyet elde etti.

Raphinha'nın dönüşü, önümüzdeki günlerde fiziksel durumunun seyrine bağlı kalıyor. Barcelona, özellikle Real Madrid maçının yaklaşmasıyla birlikte, oyuncuyu tam anlamıyla hazır hale gelmeden aceleyle sahaya sürmekten kaçınmak istiyor.