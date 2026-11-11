Barcelona'nın yıldızı Raphinha'nın son maçlarda görünen sargısı, sadece geçici bir tedbir değildi; aksine, aldığı bir tıbbi kararın ayrıntılarını gizliyordu. Oyuncu, Katalan kulübünün onu sezon boyunca herhangi bir ek baskıya maruz bırakmamak için mevcut milli ara dönemine ertelemeyi tercih etmesine rağmen, Brezilya Milli Takımı'nın çağrısına yanıt verme isteğiyle bu kararı aldı.

Reklam

İspanyol "Marca" gazetesi, Brezilya basınına dayandırdığı haberde, Raphinha'nın geçtiğimiz 26 Ekim'de, Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico maçının ardından kulağından yağ kisti alınması için ameliyat geçirdiğini açıkladı. Bu durum, oyuncunun son maçlarda başının çevresinde koruyucu bir bandajla sahaya çıkmasını da açıklıyor. Oyuncu, aynı ayın başında kafasına aldığı bir darbe sonucu sol kulağından yaralanmış, ardından yaralı bölge şişerek kendisine şiddetli ağrılara neden olmuştu.

"Globo Sport" ağı ise sezon içinde sakatlığın yönetilmesinin kolay olmadığını, ağrı kesici ilaçlarla yetinmenin mümkün olmadığını, bu nedenle mevcut seçeneklerin biriken sıvıların sık sık boşaltılması ya da cerrahi müdahaleye başvurulmasıyla sınırlı kaldığını belirtti. Sonunda Raphinha ikinci çözümü tercih etti ve milli takımın yaklaşan hazırlık maçlarını kaçırmak zorunda kalmamak için ameliyatı bir an önce yaptırmayı yeğledi.

Barcelona, oyuncunun ameliyatı mevcut milli ara döneminde yaptırmasını, maç baskısından uzak bir toparlanma fırsatı olarak değerlendirerek tercih ediyordu; ancak Raphinha Brezilya Milli Takımı'ndaki yerinden vazgeçmeye hazır değildi. Ameliyatın ardından kanat oyuncusu, yaranın iyileşme sürecinde bazı antrenmanları kaçırdı, ardından ameliyat bölgesini korumak için bir bandaj takarak takımına katılmak üzere tam zamanında geri döndü.

Sakatlık, Raphinha'nın dönüşünün ardından dikkat çekici hücum performansları sergilemesine engel olmadı; Barcelona'nın Alaves'i 6-1 yendiği maçta iki gol attı, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı iki gol daha kaydetti ve bu süreçte koruyucu bandajla sahadaki yerini korudu. Buna karşılık, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve yardımcı ekibi, oyuncunun ameliyat tarihini öne çekme kararını takdir ediyor; bu adımın, oyuncunun 2026 yılındaki son hazırlık maçlarında, Japonya ve Singapur karşısında milli takımdan uzak kalmasını önlemeye yardımcı olduğunu düşünüyorlar.

Reklam Reklam

Ayrıca okuyun: Arteta'nın uyarısı gerçeğe dönüşüyor: Zubimendi, Real ve Atletico sorusuyla karşı karşıya

Ancak Raphinha'nın milli takıma katılma kararı, özellikle milli ara döneminde yeni bir sakatlık yaşama endişeleriyle birlikte Katalan medya çevrelerinde öfkeye yol açtı. Bazı sesler oyuncuyu sert bir şekilde eleştirecek kadar ileri gitti; bir yorumcu onun gidişini "soygun operasyonu" olarak nitelendirdi ve kaptanlık pazubendinin elinden alınmasını istedi. Gazeteci David Sanchez ise içinde bulunduğu fiziksel koşullar ve katılımının doğurabileceği riskler göz önüne alındığında, üçüncü kez çağrılmasının ne anlama geldiğini sorguladı.

Related Topics

Barcelona'nın endişeleri, oyuncunun ülkesinin milli takımıyla gidiş-dönüş yaklaşık 22 bin kilometreyi bulan uzun yolculuğu nedeniyle katlanıyor; son dönemde zaten fiziksel sorunlar yaşayan oyuncunun kulübe yeniden sakatlanmış olarak dönmesinden korkuluyor. Barcelona yönetimi, Raphinha'nın oynayacağı dakika sayısı konusunda koordinasyon sağlamak ve maçlar ile seyahatin yol açtığı yorgunluğu sınırlamaya çalışmak için Brezilya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmek üzere harekete geçti.

Ayrıca okuyun: Carrick'in koltuğunu mu kazanacak? Conte, Manchester United'ı şaşırttı

Bu bağlamda, Brezilya Federasyonu'nun milli takımlar koordinatörü Rodrigo Caetano, teknik ekibin oyuncuların fiziksel durumunu kulüpleriyle iş birliği içinde takip ettiğini vurgulayarak şöyle dedi: "Kulüplerden gelen raporlarımız var ve antrenman dönemini tamamen takip ettik. Ancelotti ve teknik ekibinin, tüm oyuncuların oynadığı dakikaları ve maruz kaldıkları yorgunluk ile bitkinliği zaten takip ettiğini görüyoruz. O, yalnızca mümkün olan en iyi fiziksel durumu korumak için bu durumun sürdürülmesi gerektiğine işaret etti. Bizim için önemli olan, oyuncu hakkında bildiklerimiz ve ona duyduğumuz güvendir; milli takıma olan bağlılık düzeyi de son derece yüksektir." Bu açıklamalar, yaklaşan karşılaşmalarda kanat oyuncusunun katılımının yönetilmesi konusunda Barcelona'ya güvence verme çabasının bir parçası olarak geliyor.

Reklam

Marquinhos'un yokluğunda, Raphinha'nın iki hazırlık maçında da Brezilya'nın kaptanlık pazubendini koruması bekleniyor; teknik ekip, pazubendi taşıyacak isimler üzerinde bazı değişiklikler yapma ve bir rotasyon sistemi uygulama olasılığını değerlendiriyor olsa da.

Ayrıca okuyun: Barcelona'nın endişelerinin ardından: Ancelotti'den Flick'e dolaylı bir mesaj