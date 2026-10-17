Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya La Liga'nın 9. haftasında cumartesi akşamı Real Betis ile oynanacak maç için Katalan ekibinin ilk 11'ini açıkladı.

Ligde ilk 8 haftayı da kazanan Barça, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında sahaya çıkan 11'de 4 değişiklik yaptı.

Barça'nın ilk 11'inde Jules Koundé, Xavi Espart, Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus yer alırken; Eric García, João Cancelo, Dani Olmo ve Anthony Gordon kadrodan çıktı.

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Sakatlığından kurtulan ve oynamaya hazır hale gelen Raphinha, Barcelona'nın yedek kulübesinde yer aldı. Oynaması için sağlık onayı alan Frenkie de Jong da kulübedeki isimler arasındaydı.

Barcelona'nın ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Joan García

Savunma: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart

Orta saha: Rodri, Pedri, Fermín López

Hücum: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus