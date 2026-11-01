Raphinha'nın çıkışı Mbappe üzerindeki baskıyı artırıyor: Real'in yıldızı cevap verecek mi?

Brezilyalı Raphinha, gol atma parlaklığını yeniden kazandı ve en iyi seviyesine dönmeye başladı. Böylece bu sezon teknik direktörü Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın belirleyici isimlerinden biri olarak form grafiğini sürdürüyor.

Bu durum, Raphinha'nın geçici bir net forvetten La Liga gol krallığı sıralamasının zirvesi için güçlü bir rakibe dönüşmesinin ardından geldi. Brezilyalı oyuncu, Alavés karşısında ikili gol atarak ligdeki hanesini 15 gole, tüm kulvarlardaki toplamını ise 17 gole çıkardı ve El Clasico'da farkı azaltan Fransız Kylian Mbappé üzerindeki baskıyı artırdı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Raphinha ilk golü atmak için topu takip etmek adına doğru yerde bulundu, ardından ikinci golü muhteşem bir vuruşla ekledi.

İki gol de, Bask ekibi karşısındaki mücadelenin en öne çıkan yıldızlarından biri olan Fermín López'in iki asistiyle geldi.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Brezilyalı yıldız büyük bir canlılık sergiledi ve sürekli hareketleri ile savunmacıların arkasına yaptığı ataklarla Alavés savunmasını rahatsız etti, böylece rakip için daimi bir baş belası oldu.

Maçın sonucunun belirlenmesiyle birlikte Raphinha 70. dakikadan biraz önce sahayı terk etti ve yerine Gabriel Jesus oyuna dahil oldu.

Flick, oyuncusunu önümüzdeki iki maça, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya ve ardından gelecek pazar Atlético Madrid'e karşı hazır tutmak istedi.

Raphinha maçı üç şutla tamamladı; pas isabeti yüzde 100 oldu (13 isabetli pastan 13'ü), ayrıca topa 23 kez dokundu, dört kez top kaybı yaşadı ve bir kez de topu geri kazandı.

Ufukta beliren endişeler

Barcelona ve Flick, Raphinha'nın tam hazır haline dönmesinin yaklaşmasını kutluyor; ancak Brezilyalı oyuncunun sunduğu seviyeden duyulan mutluluk, Atlético Madrid maçının ardından gelecek olan önümüzdeki milli ara nedeniyle yeniden kendini gösteren bir endişeyle aynı zamana denk geliyor.

Brezilya Millî Takımı'nın davetleri Barcelona için bir baş ağrısı kaynağı oluşturuyor; zira Raphinha, Singapur'a seyahat etmek için gidiş dönüş yaklaşık 22 bin kilometre tutan zorlu bir yolculuğu kat etmek zorunda kalacak.

Bu yorucu yolculuk, Brezilyalı oyuncunun son sakatlığından iyileşmesinin ardından bilindik seviyesini daha yeni geri kazanmaya başladığı hassas bir zamanda geliyor.

Flick, Raphinha'nın geçen milli arada Paris Saint-Germain ve El Clasico maçları öncesinde en iyi hazır haline ulaşmasını engelleyen fiziksel sorunlarla geri döndüğü dönemde yaşananları hâlâ hatırlıyor.

Alman teknik direktör, Raphinha'nın takımın rekabetçi seviyesini korumak açısından taşıdığı büyük önemin farkında; bu nedenle oyuncu Brezilya Millî Takımı'na katıldığında oynayacağı dakikaların dikkatlice yönetilmesini talep etti.