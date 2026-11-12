Barcelona'nın yıldızı Brezilyalı Raphinha, ülkesinin milli takımıyla iki hazırlık maçı oynamak üzere Singapur'da bulunuyor. Bu ayı ise Barcelona ile birlikte Azerbaycan ve La Coruña'ya yapacağı seyahatle noktalayacak.

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Ayrıca Mundo Deportivo gazetesi, Raphinha'nın çizgi film karakteri Willy Fog (İnanılmaz Aslan) gibi şapka ya da kravat takmadığını, ancak onun 80 günde dünya turu adlı ünlü yolculuğunu çoktan büyük bir farkla geride bıraktığını belirtti.

Raphinha, bu ayın 29 Kasım'ında Riazor stadında Deportivo La Coruña karşısında ilk maçını oynayacağı La Coruña'dan döndüğünde, 98 gün içinde dünyanın çevresini neredeyse iki kez dolaşacak kadar yol kat etmiş olacak.

Geçtiğimiz 23 Ağustos'ta Barcelona'nın İspanya Ligi'ndeki yolculuğuna Elche karşısında başladığı andan itibaren Raphinha, hem takımının hem de Brezilya Milli Takımı'nın maçlarını oynamak için yaptığı seyahatlerde toplam 76 bin 761 kilometre yol kat etti.

Ekvator çizgisi boyunca dünyanın çevresini dolaşmak için gereken en kısa mesafe 40 bin 75 kilometredir. Böylece Raphinha, sahada elinden gelenin hepsini vermekten başka bir şey bilmeyen bir oyuncuya bu seyahatlerin yaşattığı fiziksel yorgunluğun gölgesinde, 3 aydan biraz fazla bir sürede dünyanın çevresini neredeyse iki kez dolaşmış olacak.

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Raphinha'nın Brezilya Milli Takımı ile son üç katılımında yaşadığı üç kas yaralanması endişe yarattı ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile maçlarda oynayacağı dakika sayısını sınırlandırma konusunda bir anlaşmaya varılmasına yol açtı.

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Eylül ayının sonunda, 18 bin 350 kilometre yol kat edip Avustralya'da iki hazırlık maçı oynadıktan sonra Raphinha, sağ uyluğunda kas ödemi yaşadı.

Raphinha sahalara ancak iki hafta sonra, Real Betis karşılaşmasında döndü, ardından Paris Saint-Germain karşısında yalnızca bir saat oynamakla yetindi; bir hafta önce İstanbul'da Galatasaray karşısında oynanan maça katılmak için 4468 kilometrelik seyahatten kaçınmıştı.

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Şimdi ise Singapur'dan dönüşünden yalnızca 5 gün sonra, seyahatin yorgunluğuna ve saat farkına rağmen, Şampiyonlar Ligi maçı oynamak üzere Barcelona ile birlikte Azerbaycan'a uçacak. Kat edeceği ek mesafe 7916 kilometredir.

Oraya vardıktan sonra ise La Coruña'ya 2170 kilometrelik bir başka yolculuk onu bekliyor olacak. Tüm bu seyahatlere rağmen Raphinha, bu sezon Barcelona forması ile şimdiden 19 gol kaydetmeyi başardı.

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Raphinha'nın tüm yolculukları

- 23 Ağustos: Barcelona – Elche: 530 kilometre.

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- 23 Ağustos: Elche – Barcelona: 530 kilometre.

- 5 Eylül: Barcelona – Valencia: 348 kilometre.

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- 6 Eylül: Valencia – Barcelona: 348 kilometre.

- 12 Eylül: Barcelona – Valencia: 348 kilometre.

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- 13 Eylül: Valencia – Barcelona: 348 kilometre.

- 19 Eylül: Barcelona – Sevilla: 993 kilometre.

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- 19 Eylül: Sevilla – Barcelona: 993 kilometre.

- 21 Eylül: Barcelona – Townsville: 15 bin 873 kilometre.

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- 26 Eylül: Townsville – Melbourne: 2477 kilometre.

- 30 Eylül: Melbourne – Barcelona: 16 bin 827 kilometre.

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- 16 Ekim: Barcelona – Sevilla: 993 kilometre.

- 18 Ekim: Sevilla – Barcelona: 993 kilometre.

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- 19 Ekim: Barcelona – Paris: 1038 kilometre.

- 20 Ekim: Paris – Barcelona: 1038 kilometre.

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- 8 Kasım: Barcelona – Madrid: 626 kilometre.

- 8 Kasım: Madrid – Barcelona: 626 kilometre.

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- 11 Kasım: Barcelona – Singapur: 10 bin 873 kilometre.

- 18 Kasım: Singapur – Barcelona: 10 bin 873 kilometre.

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- 23 Kasım: Barcelona – Bakü: 3958 kilometre.

- 25 Kasım: Bakü – Barcelona: 3958 kilometre.

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- 28 Kasım: Barcelona – La Coruña: 1085 kilometre.

- 29 Kasım: La Coruña – Barcelona: 1085 kilometre.

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Barcelona maçları seyahatleri toplamı: 19 bin 838 kilometre.

Brezilya maçları seyahatleri toplamı: 53 bin 923 kilometre.

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Barcelona ve Brezilya seyahatleri toplamı: 76 bin 761 kilometre.