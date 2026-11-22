Brezilya Futbol Federasyonu'nda erkek milli takımlardan sorumlu genel icra koordinatörü Rodrigo Caetano'nun, Japonya'ya 3-2 yenilinen maçta Raphinha'nın kırmızı kart görmesinin ardından yaptığı açıklamalar, Barcelona cephesinde yankı uyandırmaya devam ediyor.

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Bu kırmızı kart, oyuncunun Brezilya Milli Takımı'nın Singapur'da oynaması planlanan ikinci maçta forma giyememesi anlamına geliyordu.

Caetano, "Raphinha'nın ayrılmasına izin verilmeyecek, bizimle kalacak. Prensip olarak kadroyla birlikte kalmaya devam edecek. Ayrılmasının bir anlamı yok, çünkü o liderlerimizden biri" demişti.

Haberi duyuran Sport gazetesine göre, Caetano'nun açıklamaları Barcelona'da şaşkınlık ve rahatsızlık yarattı. Ancak daha sonra, grubun birlikteliğini güçlendirmek ve Barcelona'ya dönüşünü ertelemek amacıyla milli takım kampında takım arkadaşlarıyla kalmaya Brezilyalı hücumcunun bizzat kendisinin karar verdiği ortaya çıktı.

Şimdi ise Rodrigo Caetano'nun Brezilya Futbol Federasyonu'ndaki sportif yapının sorumluluğunu üstlendiği dönem sona yaklaşmış görünüyor.

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Brezilya basını son günlerde, söz konusu yöneticinin Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı'nın yaşadığı ciddi sportif başarısızlıkların bedelini ödeyebileceğini yazdı. Caetano'nun görevden alınması günler meselesi olabilir.

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Brezilya Futbol Federasyonu'nun genel merkezinin koridorlarında büyük hareketlilik ve değişimler yaşanıyor. Milli takımın gerek son 16 turunda veda ettiği ve 1990 İtalya'daki turnuvadan bu yana yaşanmamış bir sonuca imza attığı Dünya Kupası'nda, gerekse eylül ve kasım aylarındaki iki milli arada uygulanmaya başlanan başarısız yenilenme sürecinde sergilediği son derece soluk görüntüden rahatsız olan Brezilyalı yöneticiler arasında hava oldukça gergin.

Ancelotti tehlikenin dışında

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Brezilya Futbol Federasyonu'nun planlarında şu an için Carlo Ancelotti'nin görevden alınması yer almıyor. İtalyan teknik direktörün gönderilmesini talep eden isim ise Brezilya futbolunun eski yıldızı ve şu anda senatör olan Romário oldu. Romário, milli takım taraftarları ve medya arasındaki genel hoşnutsuzluğun sesi haline geldi.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun üst düzey yöneticileri sportif yapıyı yeniden yapılandırmak istiyor. Carlo Ancelotti dokunulmazlığa sahip olduğu ve kendisine dokunulamadığı için gözler, idari ofislerdeki yöneticilerin hiçbir müdahalesi olmadan çalışma konusunda tam serbestlik tanınan Rodrigo Caetano'ya çevrildi.

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Ancak sonuçlar umulduğu gibi gelmedi. Brezilya Milli Takımı belirgin bir kimlikten yoksun şekilde düşüşünü sürdürüyor ve artık kimse takımın hangi yöne gittiğini anlayamıyor.

Brezilya Futbol Federasyonu, milli takıma ayrılan yatırımların son bir yılda 45 milyon euroyu aşmasının ardından, iç harcamaları azaltıp maliyetleri düşürürken 2027'ye hazırlık kapsamında projeye yeni bir ivme kazandırmak istiyor. İş, Ancelotti'den teknik ekibindeki isimlerden birinden vazgeçmesinin istenmesine kadar varabilir.

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Federasyon içinde Rodrigo Caetano'nun siyasi duruşu da pek iyi karşılanmadı. Zira Caetano, Bolsonaro ailesinin ve ailenin aşırı sağcı, katı görüşlerinin en ateşli destekçilerinden biri olarak biliniyor.

Caetano'nun, aşırı sağın büyük yasama başarıları elde ettiği, Lula da Silva'nın ise tarihi bir geri dönüşle yeni bir dönem için seçimi kazandığı son seçimler sırasında sosyal medyada yaptığı bazı beğeniler, federasyon koridorlarında bir hoşnutsuzluk dalgasına yol açtı.