Raphinha imkansızın peşinde: Messi'nin efsanesini yıkabilecek mi?

Artık Barcelona'da yalnızca hızlı bir kanat oyuncusu değil, durmak bilmeyen bir gol makinesine dönüştü. Camp Nou'nun yıllardır tanık olmadığı ateşli bir başlangıçla Brezilyalı Raphinha, tüm hesapları ve tüm devleri karşısına alarak kendini Avrupa şanının eşiğine yerleştirdi ve tarih boyunca yalnızca kendi ırkından iki efsanenin dokunabildiği Altın Ayakkabı ödülüne kararlı adımlarla yaklaşıyor.

Raphinha (29 yaşında) kariyerinin şüphesiz en iyi dönemini yaşıyor. Oyuncu şu ana kadar İspanya La Liga'da 12 gol kaydetti, buna Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısındaki 2 golü de eklenince Altın Ayakkabı yarışında ikinci sırada yer aldı; yalnızca Letonya Ligi'nde tam bir yarım sezon oynamasının avantajını kullanan Letonyalı Eddie Okolu'nun gerisinde kaldı.

"Mundo Deportivo" raporuna göre bu rakam boşuna gelmedi. Bu çıkışıyla Raphinha, Barcelona tarihine en büyük kapıdan girdi; kendisini bir sezon başındaki gol sayısında yalnızca efsane Mariano Martín 1943/1944 sezonunda geçebildi.

Puan oyunu: Raphinha neden lider değil?

Bazıları şunu sorabilir: 12 gol atan bir oyuncu neden ikinci sırada? Cevap, ödülün karmaşık sisteminde yatıyor.

Altın Ayakkabı ödülü, gol sayısının salt kendisine değil, lig gücü katsayısına dayanıyor:

En büyük beş ligde (İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa) her gol için 2 puan

Orta düzey liglerde her gol için 1,5 puan

Daha düşük sınıftaki liglerde ise yalnızca 1 puan

Ayrıca İskandinav ve Letonya ligleri geçici bir avantaj sağlıyor; çünkü bu liglerde sezonun yarısından fazlası çoktan geride kaldı, oysa İspanya'da sezon henüz başındayken.

Rakip haritası: her yerde sürprizler

Diğer liglere bakıldığında, bu sezonun rekabet tablosu sürprizlerle dolu görünüyor:

İtalya'da Donyell Malen, Roma forması altında 6 golle sezonun sürprizlerinden biri olarak öne çıkıyor. İngiltere'de ise 2023 yılında ödülü kazanan Erling Haaland, 36 golle gol krallığı listesine liderlik ediyor; ancak şu ana dek yalnızca 5 golü bulunuyor.

Fransa'da ise 4'er golle 4 oyuncu zirveyi paylaşıyor: Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Doumbia (Brest), Gouiri (Marsilya) ve Sinayoko (Paris).

Almanya'da ise durum daha da çılgın; aynı gol sayısıyla 4 golcü eşit durumda: Ibn Talep (Eintracht Frankfurt), Olise (Bayern Münih), Schick (Bayer Leverkusen) ve Suzuki (Freiburg). Buna karşılık 2024 ve 2026 yıllarında iki kez şampiyonluğu elinde bulunduran Harry Kane'in yalnızca 3 golü var ve listenin en altında yer alıyor.

Brezilya'nın üçüncü hayali

Raphinha, Altın Ayakkabı unvanını korumayı başarırsa, bu başarıyı elde eden yalnızca üçüncü Brezilyalı olarak tarihe geçecek.

Kendisinden önce bunu yalnızca iki efsane başardı: 1996/1997 sezonunda yine Barcelona forması altında 36 gol kaydeden Olay Adam Ronaldo Nazario ve bunu 1999 ile 2002 yıllarında Porto ve Sporting Lizbon ile iki kez elde eden keskin nişancı Mario Jardel.

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Daha da heyecan verici olanı, eğer mevcut gol ortalamasını koruyabilirse, Raphinha sezonu La Liga'da 66 gol gibi efsanevi bir rakamla tamamlayacak; bu, 2011/2012 sezonunda 50 gol kaydeden ve Altın Ayakkabı tarihinin en yüksek rakamına sahip olan Lionel Messi adına yazılı ebedi rekoru yıkacak bir rakam.