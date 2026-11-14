Raphinha hakeme sert çıktı: Japonya lehine kabul edilemez hatalar yaptı

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Raphinha, bu sabah ülkesinin Japonya karşısında 3-2 kaybettiği hazırlık maçının hakemine sert eleştirilerde bulundu; hakem hatalarının karşılaşmanın gidişatını açıkça etkilediğini savundu.

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Carlo Ancelotti'nin yönettiği maçta, Japonya üçüncü golünü kaydettikten sonra hakemin kararlarına itiraz eden Raphinha ile Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü kırmızı kart gördü.

Raphinha, maçın ardından "Globo" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Öncelikle, kırmızı kart durumu için özür dilemek adına bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Böyle anlarda, özellikle de hakemin yaptığı çok sayıda hatayla birlikte, insanın kendini kontrol etmesi zor."

Şöyle devam etti: "Onunla konuşmaya çalıştım ama diyaloğa açık olduğunu hissetmedim. Maç boyunca birçok hata yaptığını düşünüyorum ve bunların sadece birer hata olduğuna inanmaya çalışacağım, ama olanlar kabul edilemez."

Barcelonalı yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk golden önce bir faul vardı, ayrıca oyuncu topa eliyle dokundu, ama mevcut kurallara göre bu anlaşılabilir. Yine benim lehime açık bir penaltı vardı, ardından onların üçüncü golü geldi."

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Ve şunları ekledi: "Joao'ya karşı çok net bir faul vardı, ancak hakem oyunun devam etmesine karar verdi ve VAR teknolojisinin yardımıyla gol geçerli sayıldı."

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Raphinha şöyle devam etti: "Maçın başından itibaren, geliştirmemiz gereken konuları göz ardı etmeden elimizden gelenin en iyisini sunmaya çalıştık. Gelişiyoruz ve sahada kendimizi bulmaya başladık."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim bakış açıma göre büyük bir maç çıkardık ve ikinci yarıdaki performansımız ilk yarıda sergilediğimizden çok daha iyiydi, ama aynı zamanda hakeme karşı da oynamak zorunda kaldığınızda işler zorlaşıyor."

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Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Hakemlik açısından yaşananları net bir tavır almadan geçiştiremeyiz."

Japonya Milli Takımı, maçın 19. dakikasında 2-0 öne geçmişti; ardından Vinicius Junior ilk yarının 33. dakikasında farkı bire indirdi, daha sonra ikinci yarının 30. dakikasında Brezilya'nın ikinci golünü ekledi.

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Ancak Sakamoto, uzatma dakikalarında kaydettiği üçüncü golle galibiyeti Asya temsilcisinin lehine sonuçlandırdı.