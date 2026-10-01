Barcelona taraftarları, Raphinha'yı Brezilya Millî Takımı'ndan uzak tutan rahatsızlık hissinin sadece bir rahatsızlık mı olduğunu, yoksa Katalan ekibinin kaptanının ve teknik direktör Hansi Flick'in takımı için bu sezonun başında en belirleyici oyunculardan birinin daha ciddi bir sorun mu yaşadığını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor.

Brezilya Futbol Federasyonu, dün sabah çarşamba günü resmî bir açıklama yayımladı; açıklamada, Raphinha'nın ülkesinin millî takımıyla Avustralya'ya karşı oynanan hazırlık maçında sakatlanmasının ardından, önlem amacıyla Barcelona'ya döneceği duyuruldu.

Raphinha, Seleção'nun 4-2 kazandığı maçta penaltıdan bir gol kaydetti, ancak sağ uyluğunda şişlik oluşması nedeniyle ilk yarının bitiminin ardından sahayı terk etti.

Brezilya Federasyonu açıklamasında, Raphinha'nın "kas ödemi" yaşadığını belirtti ve bu nedenle teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kadrosundan Hindistan'la oynanacak hazırlık maçı öncesinde çıkarıldığını ifade etti.

Brezilyalı forvet, ülkesinin millî takımının antrenman kampından ayrıldı ve bugün perşembe günü Barcelona'ya ulaşması bekleniyor. Kulüp, gerekli tıbbi muayeneleri yapmak için onu bekliyor. "Mundo Deportivo" gazetesine göre her şey, öncelikle Raphinha'nın geldiğindeki yorgunluk düzeyine bağlı olacak; zira Avustralya'dan dönüş yolculuğunda 20 saatten fazla uçuş geçirmiş olacak.

Katalan kulübü, Raphinha'nın yaşadığı ve onu belirlenen tarihten önce Brezilya Millî Takımı'ndan uzaklaştıran ödeme yol açmış olabilecek olası nedenleri hassas ve ayrıntılı bir şekilde öğrenmeyi amaçlıyor.



