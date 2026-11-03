Raphinha'dan Aston Villa'ya attığı iki golün ardından: Futbol hakkında konuşmayacağım

Raphinha, iki gol atıp maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandığı dikkat çekici performansına rağmen, Barcelona'nın Aston Villa karşısındaki galibiyeti hakkında konuşmayı reddetti.

Raphinha, bu akşam salı günü "Camp Nou" stadında Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında oynanan maçta attığı iki golle Barcelona'yı Aston Villa karşısında 3-0'lık değerli bir galibiyete taşıdı.

Ancak Brezilyalı yıldız, takımının galibiyetini bir kenara bırakarak, birkaç saat önce hayatını kaybeden Tenerife oyuncusu merhum Jesús de Miguel'in ailesine dokunaklı bir mesaj göndermeyi tercih etti.

Katalan ekibinin kaptanı, maçın ardından "Movistar" kanalına yaptığı açıklamalar sırasında son derece etkilenmiş görünüyordu ve İspanyol futbol ailesinin yaşadığı bu trajedi karşısında koşulların futbora odaklanmaya ya da galibiyeti kutlamaya izin vermediğini vurguladı.

Raphinha, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Futbol hakkında konuşmak istemiyorum. Jesús'un ailesine tüm desteğimi ve gücümü göndermek, onun huzur içinde uyumasını dilemek istiyorum. Bugün futbol hakkında konuşmak için uygun bir gün değil."

Brezilyalı yıldız, vefat haberini aldıktan sonra maça çıkmanın zorluğuna işaret ederek şunları ekledi: "Bu herkesin başına gelebilir. Durum son derece acı verici, özellikle haberi öğrendikten sonra. Böyle koşullarda bir maça çıkmak çok zor, çünkü bu senin ya da sana yakın herhangi birinin başına gelebilir. Bugün futbol hakkında konuşmak için uygun bir gün değil."

Raphinha, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile en çok gol atan Brezilyalı oyuncu konumuna yükselerek tarihi bir başarıya imza atmış ve Neymar da Silva ile Rivaldo gibi efsaneleri geride bırakmıştı.