Barcelona, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçtiğine dair raporların ortaya çıkmasının ardından, ihtiyaç duyulması halinde kış transfer döneminde acil bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. Kulüp aynı zamanda temiz finansal fair play marjını genişletmesine olanak tanıyacak mali çözümleri de değerlendiriyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Barcelona bir stoper ile anlaşmanın yollarını arıyor; özellikle de Raphinha'nın sözleşmesinin yenilenmesi, Barcelona'nın transfer piyasasındaki planlarına büyük bir ivme kazandırıyor.

Gazete, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatılmasının ve maaşının yeniden düzenlenmesinin, finansal fair play yasası karşısında Barça'ya ek bir alan sağlayacağına dikkat çekti.

Kulüp başkan yardımcısı Ferran Olivé, "Cadena Ser" radyosundaki "Que T'hi Jugues!" programına verdiği röportajda, "Bir fazla var, ancak son derece sınırlı ve 3 ile 4 milyon arasında değişiyor" dedi.

Bu mali alanın, Raphinha'nın sözleşmesinin yenilenmesi sayesinde artması bekleniyor; çünkü alacaklarının önümüzdeki sezonlara yayılması sonucu, oyuncunun bu sezon sonuna kadarki maaşı daha düşük olacak.

Dolayısıyla Barcelona'nın önünde yeni bir transferi bitirme seçenekleri açılacak; her ne kadar bu, büyük bir mali bedelle olmasa da. Zira kulüp, bir birinci sınıf oyuncunun satın alma maliyetini ve maaşını karşılayamayacak durumda, ancak kiralık transfer gibi başka çözümlere başvurabilir.

Bu formül, geçen kış transfer döneminde Joao Cancelo'nun Suudi Arabistan Ligi'nden Barcelona'ya gelmesinin arkasındaki neden olmuştu; Katalan kulübü daha sonra geçtiğimiz yaz oyuncuyla 3 sezonluğuna nihai anlaşmayı bağlamayı başarmıştı.

Lisandro Martinez'in ismi, bu plana uygun olabilecek seçenekler arasında öne çıkıyor. Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erdiğinden ocak ayından itibaren herhangi bir kulüple görüşebilecek durumda; ayrıca teknik direktör Michael Carrick ile yaşadığı anlaşmazlık da İngiliz takımından ayrılmasını kolaylaştırabilir.

Manchester United, oyuncudan vazgeçmek için yüksek bir mali bedel talep edebilecek bir konumda olmayacak; ayrıca Martinez, sözleşmesinin ilk aşamasında Barcelona'ya düşük bir maaşla gelebilir ve mali fark daha sonra düzenlenebilir.

Böylece Barcelona, takım içindeki son sakatlık dalgasının ortaya çıkardığı ihtiyaç göz önünde bulundurulduğunda, kış transfer piyasasında hareket etmek için birkaç yola sahip oluyor.

Jules Koundé, Eric Garcia ve Andreas Christensen iyileşme programlarını tamamlamaya yaklaşsa da takım, stoper mevkiinde seçenek eksikliği yaşıyor. Bu durum, tüm kupalarda mücadele etme arzusu doğrultusunda teknik direktör Hansi Flick'i risk almaktan kaçınmaya itiyor.