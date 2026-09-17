Barcelonalı yıldız Brezilyalı Raphinha, 2026 Ballon d'Or'u kazanmaya en güçlü adayını açıklamak için fazla kelimeye ihtiyaç duymadı; Barcelona kaptanı, takım arkadaşı Lamine Yamal'a doğrudan bir mesaj göndermeyi tercih ederek onu ödülü en çok hak eden isim olarak gördüğünü vurguladı.

Racing Santander karşısında alınan 7-2'lik ezici galibiyetin ardından Yamal, "Instagram" üzerinden maç sırasında saha zeminine uzanmış halde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu kare, Barcelona oyuncularının rakip kalesinde 30 pozisyon üretilen karşılaşma boyunca ortaya koyduğu çabanın büyüklüğünü yansıtıyordu.

Ödülün otuz kişilik aday listesine giremeyen Raphinha ise fotoğrafa kısa ama takım arkadaşına verdiği desteği net biçimde ortaya koyan bir mesajla yanıt verdi: "Sen bir fenomensin. Benim Ballon d'Or adayım sensin."

instagram

Barcelona'nın içinden destek

Raphinha'nın bu tavrı Barcelona içinde yalnız değil; Yamal, teknik direktör Hansi Flick, kulüp başkanı Joan Laporta ve yardımcısı Rafa Yuste'nin yanı sıra soyunma odasından da geniş bir desteğe sahip. Bu isimler, genç oyuncunun ödüle adaylığına verdikleri desteği daha önce açıklamışlardı.

Lamine ise Ballon d'Or tarihine en görkemli şekilde geçmeyi, ödülün kuruluşundan bu yana bu prestijli ödülü kazanan en genç oyuncu olarak hedefliyor.

Ballon d'Or'u kazananın açıklanacağı tören ise 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Ödülü kimin alacağı konusunda ise geniş bir tartışma yaşanıyor.

Mbappe'ye yanıt mı?

Raphinha'nın sözleri, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin bu yıl Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğine dair son açıklamalarıyla aynı döneme denk geliyor.

Mbappe, bugün perşembe günü "As" gazetesine yaptığı yeni açıklamalarda şunları söyledi: "Bu yılın Ballon d'Or'u kazanmak için uygun bir yıl olduğunu düşünüyorum. Bunun en iyi kanıtı ayaklarım. Ne söylersem söyleyeyim, benim için en önemlisi Ballon d'Or'un Real Madrid'e geri dönmesi. Bernabeu'ya, Madrid taraftarına dönmesi, hepsinin yüreğine sevinci geri getirmesi gerekiyor. Onlar bunu herkesten daha çok hak ediyor."

Mbappe, birçok kez bu sezon prestijli ödülü kazanmayı en çok hak eden isim olduğunu belirtmiş ve bu yıl hiçbir oyuncunun kendisinden daha iyi bir performans sergilemediğini ifade etmişti.

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Durmak bilmeyen hücum ikilisi

Raphinha'nın takım arkadaşına verdiği bu destek, ikilinin Barcelona ile olağanüstü bir çıkış yaşadığı, Flick yönetiminde takımın en dikkat çekici hücum silahlarına dönüştüğü bir döneme denk geliyor.

İspanya Ligi'nde 6 hafta geride kalırken Raphinha 9 gol kaydederken Yamal 7 gole ulaştı; böylece ikilinin toplam gol sayısı 16'ya çıktı.

Barcelonalı bir ikilinin İspanya Ligi'nin ilk 6 haftasında bu sayıda gol attığı en son dönem ise 86 yıl öncesine dayanıyor.

Raphinha, Racing karşısında hat-trick yaparak 6 maçta gol sayısını 9'a çıkarıp tüm dikkatleri üzerine çekti ve böylece Lionel Messi'nin 2017-2018 sezonunun aynı döneminde ulaştığı rakamı yakaladı.

Yamal ise Barcelona'nın 7 gollü galibiyetinde ağları sarsarak turnuvadaki gol sayısını 7'ye yükseltti.

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