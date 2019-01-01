Raphael Varane, Madrid'den ayrılacak mı?

Real Madrid forması giyen başarılı oyuncu Raphael Varane’ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

savunmasının değişilmez isimlerinden Raphael Varane, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

L’Equipe’in haberine göre Fransız oyuncu, sözleşmesi 2022’de sona erecek olmasına rağmen sezon sonunda Real Madrid’den ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Önceki günlerde Marcelo’nun da takımdan ayrılacağı iddia edilmiş ve Real Madrid gelecek sezon için ’nun savunma oyuncusu Eder Militao’yu transfer ettiğini açıklamıştı.

Raphael Varane geçtiğimiz Haziran ayında Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

25 yaşındaki oyuncu 2011 yılında Fransa’nın Lens takımından Real Madrid’e transfer oldu ve Madrid’de geçirdiği dönem boyunca 16 kupa kazandı.