Raphael Varane: Her türlü atmosfere hazırız

Fransa Milli Takımı'nın deneyimli savunmacısı Raphael Varane, Türkiye ile oynayacakları karşılaşmada her türlü atmosfere hazır olduklarını söyledi.

Milli Takımı'nın 'de forma giyen savunma oyuncusu Raphael Varane, 14 Ekim Pazartesi günü ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk taraftarların statta daha fazla olabileceği konusunda gelen bir soru üzerine Varane, "Yarın güzel bir futbol maçı olacak. Taraftarımıza zevkli bir oyun izletmek istiyoruz. Stada çok fazla Türk taraftar gelebilir ama üst düzey oyuncularız ve bu tarz ortamlara alışığız. Statta iyi bir ambiyans olacağını düşünüyoruz. Bu atmosfer bizi motive eder. Böyle ortamlarda futbol oynamak daha eğlenceli. Her türlü atmosfere hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kazanmak için her şeyi yapacağız

Türkiye'ye karşı gerçek performanslarını göstermek istediklerini belirten 26 yaşındaki Varane, "Konya'daki maçta kendi futbolumuzu oynayamamıştık. Bu maçta gerçek performansımızı sergilemek ve iyi seviyede oynamak istiyoruz. Gruptaki ilk maçta her zamanki seviyemizde değildik ve Türkler kazanmayı hak etmişti. Yarınki maç bir fırsat. Taraftarımız önünde iyi oynayarak kazanmak ve gruptan çıkmak istiyoruz. Karşımızda iyi bir rakip var ama kazanmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası finalinden sonra en önemli maçlardan birine çıkacaklarını vurgulayan Varane, "Gruptan çıkmak için önemli bir fırsat. Kaliteli bir takım olduğumuzu, üst düzey oynadığımızı göstermek istiyoruz. İlk maçta hiçbir alanda iyi değildik. Türkiye ileride pres yapan bir ekip. Top kayıplarına dikkat etmek gerek. İkili mücadeleleri mutlaka kazanmalıyız. Tempolu bir şekilde kendi oyunumuzu oynamalıyız." şeklinde görüş belirtti.