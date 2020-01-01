Rangnick: Werner, Liverpool'un tarzına uygun

Adı sık sık Liverpool ile anılan Timo Werner'i eski teknik direktörü Rangnick de Kırmızılılara yakıştırıyor.

'in yıldızı Tİmo Werner'in adı bir süredir ile anılıyor. 24 yaşındaki santrfor bu sezon çıktığı 36 maçta 27 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Bild'e konuşan Ralf Rangnick, Werner'in Leipzig'de kalmasını istese de Liverpool'un onun için doğru bir tercih olacağını söylüyor;

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"Hangi lige gittiği çok önemli değil. Ama mutlaka topa sahip olma zorunluluğu olmayan bir kulüpte görsem iyi olur. Timo, Julian Nagelsmann yönetiminde çok iyi bir ilerleme kaydetti. Hızlı geçiş oyununda güçlü bir bitirici. Bu nedenle, Liverpool gibi Leipzig'in oyununa benzeyen bir kulüpte oynayabilir. Ama burada kalmasını tercih ederim."

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Timo Werner'in karakteristik özelliklerini de anlatan Rangnick, "Timo güvene ihtiyaç duyan biri. Antençr onu tanıyor ve güveniyorsa başarılı olur" ifadelerini kullandı.