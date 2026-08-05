Rangers, Couhaib Driouech için ilk teklifini yaptı. De Telegraaf'ın çarşamba günü aktardığı habere göre PSV bu teklifi reddetti. Eindhovens Dagblad'a göre söz konusu teklif milyon euroluk bir teklif.

İskoç kulübünün teklifinin tam olarak ne kadar olduğu belirtilmedi. Muhtemelen PSV, 24 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık yedi ila sekiz milyon euro bonservis geliri elde etmek istiyor.

Transfer gazetecisi Mounir Boualin, Rangers'ın kısa süre içinde iyileştirilmiş bir teklifle geri döneceğini düşünüyor. Boualin, çarşamba günü daha önce yaptığı haberde Driouech ile ciddi şekilde ilgilenen tek kulübün Rangers olmadığını, Red Bull Salzburg'un da devrede olduğunu belirtmişti. ED buna Burnley'i de ekliyor.

Driouech'in kendisinin de kariyerinde yeni bir adıma açık olduğu ifade ediliyor. PSV transfere tamamen kapalı değil, ancak Faslı milli oyuncu için milyon euroluk bir bedel talep ediyor. Kanat oyuncusunun Philips Stadı ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor ve Transfermarkt'a göre piyasa değeri yaklaşık yedi milyon euro.

Driouech'e ilgi yeni değil. Daha önce NEC, Genoa ve Celta de Vigo da olası adresler arasında gösterilmişti, ancak bu kulüplerin hiçbiri oyuncuyu PSV'den koparmayı başaramadı.

Driouech, 2024 yazında yaklaşık 3,5 milyon euro karşılığında Excelsior'dan PSV'ye transfer oldu. O tarihten bu yana Eindhoven ekibi adına 61 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 12 gol atıp 10 asist yaptı.