Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Avrupa Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etmelerinin ardından çeşitli mesajlar verdi; Benjamin Bouchouari, Batista Mendy ve Folcarelli üçlüsünün durumunu açıklayarak takımın kıtasal turnuvadaki hedefini belirledi.

Türk devi kendi sahasında hak edilmiş bir galibiyet elde etti; ancak Reis başlangıcın ideal olmadığını vurguladı ve maç sonrası basın açıklamasında şunları söyledi: "Takımı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. İlk 15-20 dakikada bazı zorluklar yaşadık, sonrasında ise kendi oyun tarzımızı dayatmayı başardık."

Reis şöyle devam etti: "Hak edilmiş bir galibiyetti. Burada yeni bir orta sahadan söz ediyoruz, kolay değildi ama maçın atmosferine girmeyi başardık. Tim ilk kez ilk 11'de başladı ve ikinci yarının gidişatına tamamen hâkim olduk."

Haftalarca Süper Lig'de forma giyemeyen Bouchouari ve Mendy'nin durumuna değinen Reis, doğrudan geri dönüşün son derece karmaşık olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Bu durum Benjamin ve diğer oyuncular için kolay değil, bunu Finlandiya maçında da gördük. Haftalarca ara verdikten sonra ilk 11'de oynamak kolay bir şey değil."

Alman teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Mendy bir hafta önce oynadı, şimdi kendilerini daha iyi hissediyorlar ama doğrudan başlamak onlar için kolay değil. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar."

Buna karşılık Alman teknik adam, uzun süre sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Folcarelli'nin dönüşünden büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek şunları ekledi: "Folcarelli adına çok mutluyum, uzun süre yoktu ve bugün ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı. Gelecekte tüm oyuncularla ilgili ne gibi kararlar alınacağını göreceğiz."

İlk 11 için verilen amansız rekabete rağmen takım içindeki birlikteliğin sırrına ilişkin ise Reis şu sözleri vurguladı: "Her gün çalışıyoruz, kurallarımız ve saha içinde de dışında da güçlü bir takımımız var. Bu kolay değil, herkes oynamak istiyor ve yedek kulübesinde olduğunda rahatsızlık duyanlar oluyor; ama inanıyorum ki biz birlik olmuş bir takımız ve ileriye bakıyoruz."

Reis sözlerini, takımın Konferans Ligi'ndeki hedefini açıklayarak noktaladı: "Avrupa'daki başlangıcımız iyi oldu. Mütevazı kalmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeliyiz, hedefimiz bu. Ligde önemli bir maç bizi bekliyor, ardından bir sonraki maça odaklanacağız. Her zaman bir sonraki maça bakıyoruz."



