Rangers - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda, nasıl izlenir, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'a İstanbul'da 3-1 kaybeden Fenerbahçe zoru oldurtmak için rövanş maçına çıkıyor. Rakibini gollü mağlup ederek tur biletini almak isteyen Jose Mourinho'nun öğrencilerini İskoçya'da zorlu bir sınav bekliyor olacak.

Fenerbahçe'nin çeyrek final biletini alabilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerin Rangers'ı iki gol farkıyla yenmesi halinde maç uzatmalara gidecek. Fenerbahçe'nin 90 dakika sonunda turu direkt geçebilmesi için rakibi Rangers'ı en az üç gol farkıyla yenmesi gerekiyor.

Peki Rangers - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nasıl izlenir ve saat kaçta? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Rangers - Fenerbahçe maçı hangi kanaldan izlenir?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanşında sarı-lacivertlilerin tur atlamak için zorlu bir mücadele vereceği Rangers - Fenerbahçe maçı 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.00'te TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına tek eksikle gidecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, zorlu Rangers müsabakasında forma giyemeyecek.

İskoçya takımlarına rakip olduğu beş Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (1G 3B), tek mağlubiyetini bu eşleşmenin ilk ayağında Rangers'a 3-1 mağlup olarak aldı.

Türk takımları, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını iç sahada 2+ farkla kaybettiği 19 çift ayaklı eleme turunun hiçbirinde yoluna devam edemedi. İlk maçı evinde mağlup tamamlayıp tur atlamayı başaran son Türk takımı, Eylül 2005'te Malmö'yü UEFA Kupası'ndan eleyen Beşiktaş.

Bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının tarihinde en fazla çift ayaklı eleme turu geçmeyi başaran iki teknik direktörden biri Jose Mourinho (31; Carlo Ancelotti ile eşit).