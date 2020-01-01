Ramos'tan kırmızı kart rekoru
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Manchester City'ye 2-1 mağlup oldu.
Ev sahibinin kaptanı Serigo Ramos, karşılaşmanın 86. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Real Madrid kariyerindeki 26. kırmızı kartını gören Ramos, yeni bir rekora ortak oldu. 33 yaşındaki stoper, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. kırmızı kartını görerek turnuvanın en çok kırmızı kart gören futbolcuları Zlatan Ibrahimovic ve Edgar Davids'in rekorunu egale etti.