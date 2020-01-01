Ramos'tan kırmızı kart rekoru

Manchester City maçında kırmızı kart gören Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kırmızı kart gören oyuncu rekoruna yetişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , sahasında ağırladığı 'ye 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibinin kaptanı Serigo Ramos, karşılaşmanın 86. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Real Madrid kariyerindeki 26. kırmızı kartını gören Ramos, yeni bir rekora ortak oldu. 33 yaşındaki stoper, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. kırmızı kartını görerek turnuvanın en çok kırmızı kart gören futbolcuları Zlatan Ibrahimovic ve Edgar Davids'in rekorunu egale etti.