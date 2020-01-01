Ramos üç maç yok!
Yorum()
Getty
Real Madrid ve İspanya Milli Takım kaptanı Sergio Ramos, geçtiğimiz salı oynanan İspanya-Almanya maçının ilk yarısında sakatlanmış ve oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Deneyimli oyuncunun sakatlık raporu belli oldu.
Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, Ramos'un sağ bacağında sakatlığı olduğu ve üç maçta takımını yalnız bırakacağı belirtildi.
Tecrübeli savunma oyuncusu, La Liga'da Villarreal ve Alaves'e, Şampiyonlar Ligi'nde ise Inter'e karşı oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
Sergio Ramos bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol kaydetmişti.