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Cristiano Ronaldo'dan artık yoksun olan Gonçalo Ramos'lu Portekiz, birçok olayın yaşandığı maçta Galler'i yendi. Milan'ın yaklaşan olası transfer döneminin de gündeminde yer alan Bruno Fernandes, maçın ilk golünü attı. Portekiz'in üstünlüğü yalnızca birkaç dakika sürdü; Brooks 13. dakikada skoru eşitledi. Pedro Neto 43. dakikada, Borges ise 70. dakikada gol attı. Neto, 74. dakikada kırmızı kart gördü. Bu arada Galler, Thomas'ın 40. dakikadaki golüyle farkı azaltmıştı.

3-2'lik galibiyet Jorge Jesus'u ilk sıraya taşıdı ancak Gonçalo Ramos yine hayal kırıklığı yarattı. Milan'ın forveti 60 dakika sahada kaldı ama Portekiz'in hücum oyununa somut bir katkı sağlayamadı.